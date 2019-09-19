2019-09-19T17:58:10+03:00
Происшествия

«Я ничего такого не сделал»: курьер спас мальчика, который хотел выпрыгнуть в окно

Бахром Гуломкадиров забрался на второй этаж и остановил ребенка
Анастасия ВАРДАНЯН
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Бахром Гуломкадиров. Фото: Предоставлено пресс-службой "Яндекс Еды"Бахром Гуломкадиров. Фото: Предоставлено пресс-службой "Яндекс Еды"
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Мальчика в открытом окне дома на улице Татищева во время дневной смены в среду, 18 сентября, заметил курьер «Яндекс Еды». Молодой человек с желтым рюкзаком на плечах ехал на самокате и как обычно спешил на очередной заказ. Но проехать мимо не смог.

- Я увидел пацана, который хотел прыгнуть вниз. Я вообще не думал в этот момент. Все бросил и полез наверх. Благо, было не так высоко: второй этаж. Я снял кроссовки и стал забираться вверх по трубе. Потом кто-то из прохожих начал мне помогать: подталкивали снизу, - рассказал «КП» курьер Бахром Гуломкадиров.

Оказавшись наверху, мужчина затолкал пацана в квартиру. Но на этом все не закончилось.

- Дома была его мама и они явно поссорились. Мальчуган, на вид ему лет 12, сразу забежал в другую комнату и снова попытался выпрыгнуть в окно. Я его быстренько скрутил и маме отдал, - рассказал курьер.

Мама мальчика принялась благодарить спасителя, а потом о случившемся узнали его коллеги.

- Говорят, что я герой. Но на самом деле я ничего особенного не сделал, просто помог, - рассказал Бахром.

А вот начальство считает иначе. Смелому курьеру пообещали премию. В службе доставки еды Бахром работает всего полгода. В Москву из Таджикистана он переехал семь лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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