Путин потребовал навести порядок в импортозамещении

В одном из классов ижевского юношеского технопарка «Академия «Калашников» всем миром наставляли семилетнего мальчика Никиту.

- Самое главное — не забудь в конце сказать «можно сделать с вами фотографию?» - повторяли ему из раза в раз.

Никита кивал, но как-то неуверенно.

- Забудет! Обязательно забудет! - качали головами вокруг и преподаватели, и ученики.

В столицу Удмуртии на День оружейника прилетел Владимир Путин, пообещавший заехать и туда, где учат будущих Калашниковых, ну или кто уж из них получится. И именно Никите выпало представлять президенту свой проект - приложение для смартфона-гид по Ижевску.

И если с презентацией он справлялся, то про фотографию в конце забывал.

- Ему нужен дублер, как Гагарину, - предложил кто-то. - Если не справится, пусть подстрахует!

Но обучить дублера уже не успели — в дверях показался Путин.

Он к этому моменту в Ижевске уже успел посмотреть отреставрированную площадь перед театром с необычным фонтаном без традиционной чаши для воды и выступить на пленарном заседании Форума оружейников России, приуроченного в этом году к 100-летию Михаила Калашникова.

- В 2018 году гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружения и техники был выполнен на 98,2 процента, и предварительные итоги текущего года подтверждают, что переоснащение армии и флота проходит в плановом порядке, - Путин одновременно и поздравил собравшихся с праздником, и сообщил им приятную новость.

В «Академии «Калашников» мальчик Никита, закончив свой доклад, замолчал ожидая мнения президента.

- Молодец, - похвалил Путин и на всякий случай уточнил у преподавателя. - Получится у него?

- Конечно, получится, - подтвердил учитель.

Обрадованный таким поворотом Никита и в самом деле забыл сказать про фото, но к счастью все образовалось как-то само собой. А через пару минут Путин, посмотрев на собранных детьми роботов, уже открывал заседание Военно-промышленной комиссии. Правда, тут тон главы государства был уже не праздничный.

- У нас здесь не торжественное заседание, а производственное совещание, - сразу предупредил Путин и раскритиковал оборонку сразу и за ошибки в импортозамещении, и за вялую конверсию. - Вынужден говорить и о проблемных вопросах. В ряде случаев были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению. Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа. С учетом комплектности, взаимосвязанности всех наших планов по перевооружению армии и флота, такие сбои должны быть оперативно устранены.

С выпуском на оборонных предприятиях гражданской продукции ситуация двойственная: с одной стороны ее доля растет, а с другой, не так быстро, как планировалось.

- В 2018 году доля гражданской продукции в отрасли составила почти 21 процент, - привел цифры Путин. - Вроде неплохо, но темп все-таки недостаточный! Диверсификация производства ОПК должна быть системной. Только так можно достичь намеченной цели – увеличить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов, а к 2030 – до 50 процентов. Это амбициозная цель, непростая к решению. Но именно такая амбициозная задача не просто нарисована на бумажке – она продиктована требованиями времени и общими усилиями обязательно будет решена.