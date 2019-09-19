2019-09-19T20:31:59+03:00
Спорт

"Вы смысл моей жизни": Костя Цзю впервые показал всех своих детей

Боксер принимает поздравления с 50-летием
Ольга ЛИБГАРДТ
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Знаменитому боксеру Косте Дзю исполнилось 50 летЗнаменитому боксеру Косте Дзю исполнилось 50 летФото: Иван ВИСЛОВ
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Костя Цзю отмечает юбилей. Знаменитому боксеру исполнилось 50 лет. В честь круглой даты он принимает поздравления с раннего утра. При этом самый большой подарок многодетный отец получил от своих детей.

Костя Цзю в своем блоге разместил видео, в котором показал наследников. "50 лет - это определенный рубеж, и можно почивать на лаврах, но не для меня. Жизнь только начинается. Но самое главное поздравление, которое получил, - от моих деток. Спасибо вам громаднейшее. Я вас всех очень сильно люблю. Вы смысл моей жизни", - обратился он к наследникам.

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50 лет - это определенный рубеж
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Стоит отметить, что судя по ролику старшие отпрыски спортсмена говорят по-русски с сильным акцентом. Однако от этого их поздравления в адрес звездного отца не перестали быть трогательными.

Старшие дети - два сына и дочь от первого брака - живут в Австралии. Когда Цзю в 2013 году разводился с супругой Натальей, то оставил дом и все имущество детям и бывшей жене. Наследники поздравили спортсмена первыми. Старший сын Тимофей и дочь Анастасия говорили по-русски с заметным акцентом, а средний - Никита - предпочел общаться с отцом по-английски.

Самым русским стало поздравление от Тимофея. Молодой человек вырос копией родителя. Он с улыбкой отметил, что отец "становиться старым", а он всегда будет "выше и красивее" звездного родителя.

Костя Цзю второй раз женился 28 февраля 2015 года на 34-летней Татьяне Авериной. Самое милое поздравление он получил от младшей дочки Виктории, которой в ноябре исполнится три года. Она прочитала в честь папы стихотворение и показала открытку, сделанную своими руками.

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Медленный подъем на турнике. 30 секунд вверх, столько же вниз. Можно добавить уголок, чтобы усложнить
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Не отстал от сестры и младший сын Саша. Мальчик старше Виктории на полтора года.

В свою очередь, поклонники пожелали своему кумиру крепкого здоровья. Полтора года назад он перенес инфаркт. Однажды утром, встав с постели, Костя упал в обморок. Спортсмену сделали операцию на сосудах сердца. Врачи вовремя обнаружили в коронарной артерии боксера оторвавшийся тромб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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