"Вы смысл моей жизни": Костя Цзю впервые показал всех своих детей

Костя Цзю отмечает юбилей. Знаменитому боксеру исполнилось 50 лет. В честь круглой даты он принимает поздравления с раннего утра. При этом самый большой подарок многодетный отец получил от своих детей.

Костя Цзю в своем блоге разместил видео, в котором показал наследников. "50 лет - это определенный рубеж, и можно почивать на лаврах, но не для меня. Жизнь только начинается. Но самое главное поздравление, которое получил, - от моих деток. Спасибо вам громаднейшее. Я вас всех очень сильно люблю. Вы смысл моей жизни", - обратился он к наследникам.

kostyatszyu 50 лет - это определенный рубеж

Стоит отметить, что судя по ролику старшие отпрыски спортсмена говорят по-русски с сильным акцентом. Однако от этого их поздравления в адрес звездного отца не перестали быть трогательными.

Старшие дети - два сына и дочь от первого брака - живут в Австралии. Когда Цзю в 2013 году разводился с супругой Натальей, то оставил дом и все имущество детям и бывшей жене. Наследники поздравили спортсмена первыми. Старший сын Тимофей и дочь Анастасия говорили по-русски с заметным акцентом, а средний - Никита - предпочел общаться с отцом по-английски.

Самым русским стало поздравление от Тимофея. Молодой человек вырос копией родителя. Он с улыбкой отметил, что отец "становиться старым", а он всегда будет "выше и красивее" звездного родителя.

Костя Цзю второй раз женился 28 февраля 2015 года на 34-летней Татьяне Авериной. Самое милое поздравление он получил от младшей дочки Виктории, которой в ноябре исполнится три года. Она прочитала в честь папы стихотворение и показала открытку, сделанную своими руками.

kostyatszyu Медленный подъем на турнике. 30 секунд вверх, столько же вниз. Можно добавить уголок, чтобы усложнить

Не отстал от сестры и младший сын Саша. Мальчик старше Виктории на полтора года.

В свою очередь, поклонники пожелали своему кумиру крепкого здоровья. Полтора года назад он перенес инфаркт. Однажды утром, встав с постели, Костя упал в обморок. Спортсмену сделали операцию на сосудах сердца. Врачи вовремя обнаружили в коронарной артерии боксера оторвавшийся тромб.