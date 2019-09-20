2019-09-19T21:37:24+03:00
Общество

Не лопайте напоказ. Боком выйдет

У людей нет иллюзий, что слуги народа - бедняки. Но пусть жируют хотя бы за своими заборами, а не демонстративно!
Сергей МАРДАНжурналист
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Эти фотографии Светланы Опенышевой возмутили ее руководителя.Эти фотографии Светланы Опенышевой возмутили ее руководителя.Фото: СОЦСЕТИ
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Чтобы понять причину ярости губернатора Морозова, достаточно знать, что 47% ульяновских учителей получают зарплату 15 - 18 тысяч рублей. Еще 25% - 18 - 20 тысяч. А больше 30 тысяч не зарабатывает вообще никто.

Поэтому, когда советник губернатора тратит на косметическую процедуру 40 тысяч рублей, это для Ульяновска значит больше, чем очередной «Бентли» на московских улицах, на который никто и не обернется.

Понятно, что «шоколадную» ванну чиновницы весь нищий Ульяновск будет обсуждать минимум месяц, резонно предполагая, что если мелкая сошка в администрации так жирует, то что говорить про первых лиц области.

Чиновный класс народ не любит, но без ожесточения. Никто и не думает, что чиновник должен жить так же, как простой работяга. Ясно же, что если люди добивались высокого положения, то, конечно, ради денег и власти, которая те же самые деньги. Народ совершенно лишен бывших советских иллюзий и воспринимает мироустройство цинично.

Но не нужно при этом гадить людям на голову. Не нужно им демонстрировать, что вы их держите за бессловесное ничтожество. Живите за своими 12-метровыми заборами, купайтесь там в шоколаде и ешьте бургеры с камчатским крабом. Но не надо выставлять свои деньги напоказ. Их слишком много.

Демонстративное потребление - это вообще проклятие России. Такое чувство, что уже 30 лет как закончилась ровная советская бедность, а жители бывшего СССР все никак не могут налопаться.

Любой, кто начинает зарабатывать приличные деньги, немедленно выставляет свой успех напоказ. Идет в автосалон, покупает жене с любовницей по шубе. Просто для того, чтобы родня и знакомые поняли, что ты поднялся.

Чиновники в этом смысле плоть от плоти народа. Ведут себя как типичные русские, вырвавшиеся из грязи в князи.

Только есть нюанс. «Мерседес» мэра не вызывает особых чувств, потому что есть общественное согласие, что дослужиться до должности мэра дано не каждому и если уж человек этой должности добился, «Мерседес» он заслужил.

Но если на «Мерседесах» начинают ездить советники и клерки, это ломает картину мира. Это оскорбляет людей.

Есть такие исторические моменты, когда делать этого не стоит. Боком выйдет. В России сейчас - тот самый момент.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Топи ее!

Дмитрий СМИРНОВ

Из чиновников сделали людей, которым не разрешено вообще ничего человеческого

Выговор, который грозит ульяновской чиновнице от ее губернатора за селфи в «ванне с шоколадом», можно трактовать исключительно в формате «народ последний хрен без соли доедает, а ты в роскоши купаешься, привлекаешь к нам ненужное внимание». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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