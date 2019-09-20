Выговор, который грозит ульяновской чиновнице от ее губернатора за селфи в «ванне с шоколадом», можно трактовать исключительно в формате «народ последний хрен без соли доедает, а ты в роскоши купаешься, привлекаешь к нам ненужное внимание».

Иначе за что выговор?

Стоимость недельного цикла «шоколадных» ванн - $630 - не запредельная. И шоколада в них никакого нет. Они нефтяные (нафтолановые).

В Азербайджан выезжать никому не запрещено.

Постить фоточки в интернете тоже пока, слава богу.

То есть напуганный поднявшимся хайпом губернатор оказался в роли того гаишника, которому очень надо докопаться, но не за что - и аптечка на месте, и огнетушитель. А ответить поднявшим визг «идите лесом, признаков чванства не наблюдаю» у него не хватает храбрости.

Хотя именно так и надо ответить. Потому что дай этому «общественному мнению» волю, вся страна будет одним большим «человеком в футляре».

Миллион раз слышал все ваши возражения: скромнее надо быть, для советницы губернатора $630 за курс лечебных ванн может и немного, а для какой-нибудь учительницы - это уже 40 тысяч рублей, вся ее зарплата, а может, и не одна.

То есть за основу берется, что все чиновники ворюги, только некоторые хитрые (не постят ничего в соцсети), а некоторые всякий страх потеряли (вон - вся в шоколаде лежит). При этом общество как бы соглашается, что в принципе втихаря так себя вести чиновнику можно, не надо только высовываться.

Чиновник сегодня - человек, которому ничего нельзя. Малейший шаг в сторону, и ничто его не спасет от увольнения. Представления «общественного мнения» о чиновнике вроде представления крестьянина о генерале: «усищи огромные, грудь в орденах, ходит степенно, настоящий генерал». А если Мария Захарова на вечеринке пляшет калинку, то она всех работников МИДа этим опозорила до последней степени?

За губернатора ульяновского говорю: идите лесом, отстаньте от человека, не по фоткам в интернете надо чиновников оценивать.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Не лопайте напоказ. Боком выйдет

Сергей МАРДАН

У людей нет иллюзий, что слуги народа - бедняки. Но пусть жируют хотя бы за своими заборами, а не демонстративно!

Чтобы понять причину ярости губернатора Морозова, достаточно знать, что 47% ульяновских учителей получают зарплату 15 - 18 тысяч рублей. Еще 25% - 18 - 20 тысяч. А больше 30 тысяч не зарабатывает вообще никто. (подробности)