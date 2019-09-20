Удивительное рядом. Таможенник Петров, просто закрыв глаза, заработал 25 тысяч долларов
- Ты куда?
- Пойду по бутикам прогуляюсь.
- Что-нибудь купить хочешь?
- Нет! Подразнить продавцов надеждой!
* * *
Проверка счетчиков на воду показала, что жильцы не только не пользуются водой, но и закачивают ее обратно в водопровод.
* * *
Чудеса экономики! Нам сообщают: «Российская экономика притормозила». Во дают! Стояла-стояла и вдруг еще и притормозила?!
* * *
- У тебя так классно! Такой минимализм!
- Это называется бедность.
* * *
Приходится засыпать, когда спать не хочешь, чтобы встать, когда не хочешь, чтобы успеть туда, где быть не хочешь.
Офигенная штука - жизнь!
* * *
Я бы, конечно, хотел проснуться знаменитым, но не раньше обеда.
* * *
- Привет, что-то мы совсем видеться перестали. Может, сходим вечером в ресторан, посидим, выпьем чего-нибудь?
- Нет, Валера, не сходим и не выпьем. Я же бросила, ты забыл?
- Пить?
- Тебя.
* * *
В Израиле при отборе на «Евровидение» спрашивают «чей Иерусалим?».
* * *
- Мой сын уже разговаривает понемногу, произносит «ля-ля-ля» и «дай».
- С таким словарным запасом он вполне уже может становиться депутатом.
* * *
- В воскресенье схожу в церковь, исповедуюсь.
- Валидол возьми, вдруг батюшку прихватит...
ИСТОЧНИК KP.RU