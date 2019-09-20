2019-09-19T22:07:19+03:00
Анекдоты

Удивительное рядом. Таможенник Петров, просто закрыв глаза, заработал 25 тысяч долларов

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- Ты куда?

- Пойду по бутикам прогуляюсь.

- Что-нибудь купить хочешь?

- Нет! Подразнить продавцов надеждой!

* * *

Проверка счетчиков на воду показала, что жильцы не только не пользуются водой, но и закачивают ее обратно в водопровод.

* * *

Чудеса экономики! Нам сообщают: «Российская экономика притормозила». Во дают! Стояла-стояла и вдруг еще и притормозила?!

* * *

- У тебя так классно! Такой минимализм!

- Это называется бедность.

* * *

Приходится засыпать, когда спать не хочешь, чтобы встать, когда не хочешь, чтобы успеть туда, где быть не хочешь.

Офигенная штука - жизнь!

* * *

Я бы, конечно, хотел проснуться знаменитым, но не раньше обеда.

* * *

- Привет, что-то мы совсем видеться перестали. Может, сходим вечером в ресторан, посидим, выпьем чего-нибудь?

- Нет, Валера, не сходим и не выпьем. Я же бросила, ты забыл?

- Пить?

- Тебя.

* * *

В Израиле при отборе на «Евровидение» спрашивают «чей Иерусалим?».

* * *

- Мой сын уже разговаривает понемногу, произносит «ля-ля-ля» и «дай».

- С таким словарным запасом он вполне уже может становиться депутатом.

* * *

- В воскресенье схожу в церковь, исповедуюсь.

- Валидол возьми, вдруг батюшку прихватит...

ИСТОЧНИК KP.RU

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