«Лера, не пой, вторую Бузову народ не выдержит»: Поклонники оценили дебютный клип Кудрявцевой

За свою долгую карьеру Лера Кудрявцева отвела бесчисленное количество концертов, музыкальных фестивалей, всевозможных премий и корпоративов. Но каждый раз она выходила на сцену исключительно в качестве ведущей. Никто и никогда не слышал, как она поет. Лера решила исправить эту досадную оплошность и записала дебютный клип. Своим первым вокальным опытом телеведущая поделилась в Инстаграме и на YouTube.

Песню Лера записала со смыслом: так телеведущая решила поздравить с днем рождения своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Супруг 48-летней телезвезды 19 сентября отметил 32-летие. Кудрявцева не только спела о своей любви к нему, но и снялась в музыкальном видео. В ролике она стоит на сцене перед микрофоном в белой рубашке, волосы развеваются, ресницы смущенно опущены – по стилистике видео напоминает клипы 90-х.

- Игорь, в Париже был корпоратив, и мы сидели нашей чудесной компанией и болтали о жизни между выходом на сцену. Я рассказывала о тебе, о дочке и думала, в какой магазин бежать, и что тебе купить. Но у творческих людей мысли другие. И вот так родился эксклюзивный подарок, - рассказала в Инстаграме Лера историю появления музыкального поздравления.

leratv @igor_makarov25 В Париже был корпоратив и мы сидели нашей чудесной компанией и болтали о жизни

Телеведущая трогательно призналась мужу в любви и поблагодарила за лучшие моменты семейной жизни:

- Я хочу сказать тебе спасибо за нас, за нашу дочку , за то, что ты лучший муж и Папа. Я тебя очень люблю. Вдвоём - мы сила, - написала телеведущая.

Поклонники в комментариях высказываются о вокальных данных Леры. И дружно сходятся во мнении: подарок получился действительно очень милым и искренним. При этом фолловеры надеются, что дебют Кудрявцевой так и останется дебютом, и она не захочет, по примеру Ольги Бузовой, стать еще одной поющей телеведущей.

«Лера, красивая и умница! Только не пой, плиз», «Лера, ну если честно певица из тебя никакая! Занимайся своим делом... Вторую Бузову народ не выдержит просто!», «Поет от души для любимого мужчины», «Напомнило Апину в 90-х», - пишут фолловеры в комментариях.

Неизвестно, как на подарок Леры отреагировал главный виновник торжества – ее муж Игорь Макаров. Но наверняка его очень тронуло такое необычное поздравление. Напомним, Кудрявцева и Макаров начали встречаться семь лет назад, а поженились шесть лет назад. У супругов подрастает годовалая дочка Маша. Для Игоря дочка Мария – первый ребенок. У Леры есть сын от первого брака Жан, молодому человеку 29 лет. Сына Кудрявцева родила его от музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. Лера вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет. К слову, накануне вторых родов Лера бабушкой: сын Жан подарил ей внука.

Дочка Маша стала для телеведущей по-настоящему долгожданной: Лера не раз признавалась, что хочет родить второго ребенка. Свою беременность телеведущая держала в секрете, и об ее «интересном положении» стало известно на последних месяцах, когда скрывать увеличившийся животик уже было невозможно. «Смиритесь, я родила сама», - отмела она в Инстаграме все подозрения в суррогатном материнстве.