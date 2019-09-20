Добровольцы намерены вызволить инопланетян из «Зоны-51. А их там давно нет — улетели

По слухам, к «Зоне-51» - секретному объекту ВВС США, расположенному в пустыне штате Невада, приблизились около 100 тысяч человек. Вроде бы собираются штурмовать, чтобы вызволить из плена инопланетян, которых захватили американские военные.

Таблички на подходах к "Зоне-51" дают понять, что объект секретный.

Добровольцы собираются штурмовать "Зону-51". Их много.

Откуда известно, что они - инопланетяне — в зоне имеются? Известно из «сенсационного» интервью, которое 30 лет назад дал некто Роберт Скотт Лазар (Robert Scott Lazar). В 1989 году его показали по телевидению Лас-Вегаса ( Las Vegas TV, station KLAS).

Лазар, назвавшись физиком, рассказал телеведущему Джорджу Кнэппу (George Knapp), что почти год работал в «Зоне-51». И лично видел технику пришельцев — девять «летающих тарелок», которые легко отрывались от земли, демонстрируя антигравитацию.

По словам «физика», технику завезли существа из созвездия Сетки, расположенного в 39 световых годах от нас. Там есть двойная звезда, видимая из Южного полушария, вокруг нее — несколько планет. Пришельцы прибыли с четвертой.

Самих пришельцев Лазар не видел. Но узнал как они выглядят из материалов, к которым получил доступ. Якобы ростом существа были от 90 до 120 сантиметров, кожа имели серую, головы - крупные с большими миндалевидными глазами, носы - тонкие, рты — маленькие, волос не имели. Словом, выглядели так, как их обычно и представляют.

По сведениям Лазара, пришельцев никто силой не захватывал. Они находились на Земле более 10 тысяч лет. И однажды сами вызвались сотрудничать.

А теперь, внимание! В интервью «физик» сказал, что пришельцы улетели несколько лет назад, поссорившись с военными из «Зоны-51». Пригрозили вернуться. Но когда, Лазар не знает. Дата возвращения была зашифрована шестью цифрами - 1623 и еще какими-то двумя. Их «физик» видел в документах, но так и не узнал, что эти цифры означают.

Выходит, даже если инопланетяне и были в зоне, то сейчас их нет. Освобождать некого.

Не исключено однако, что на объекте остались какие-нибудь инопланетные летательный аппараты - «тарелки». Подозрения в этом возникают каждый раз, когда наблюдатели, подъезжающие к границам «Зоны-51», видят над ней какие-то светящиеся и быстро движущиеся объекты.

Нечто странное порой появляется и на фото со спутников. К примеру, дискообразный объект, зависший над территорией «Зоны 51», 10 лет назад обнаружили виртуальные исследователи, выискивающие аномалии с помощью сервиса earth.google.com, в основе которого космические снимки.

"Летающая тарелка" чуть южнее "Зоны-51".

"Тарелка" парит, отбрасывая тень.

Объект не только похож на «летающую тарелку», он еще и парит в нескольких метрах от поверхности. Видна тень, которую тот отбрасывает.

Диаметр «тарелки» примерно 50 метров. С виду она металлическая - блестит на солнце. Сверху - какой-то купол, который выглядит чуть темнее.

Вдруг в «Зоне-51» и в самом деле испытывают не только секретную земную технику?

Что-то подсказывает: затея «штурмовиков» ничем не кончится. Побузят, повеселятся и разъедутся по домам. Ничего инопланетного, конечно же не увидят. Равно, как и ничего секретного земного. Даже если что-то вроде этого там есть.

Двусмысленность сохранится. Люди продолжат говорить о пришельцах на зоне, военные продолжат это отрицать, люди продолжат обвинять их во лжи... А правды мы так и не узнаем.

Подробнее о планах штурма тут

Прямая трансляция разворачивающихся событий тут