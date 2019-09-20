Тайна сигналящей нам звезды кроется в расположенной рядом «плунете»

Звезда KIC 8462852 расположена в созвездии Лебедя в 1480 световых годах от нас. Вводит астрономов в недоумение тем, что мигает совершенно непредсказуемым образом. Порой световой поток, исходящий от нее, снижается на 80 процентов. Что никаким звездам не свойственно.

Повышенное внимание к мигающей звезде привлекла гипотеза, ставшая весьма популярной. Вполне серьезные астрономы начали уверять, что KIC 8462852 окружает так называемая сфера Дайсона - некая построенная местной высоко развитой цивилизацией конструкция, которая позволяют улавливать излучение звезды и пользоваться ее колоссальной энергией. Элементы конструкции время от времени заслоняют звезду от наблюдателей — то есть, от нас, вооруженных телескопами. Нам кажется, будто бы звезда мигает. Или с ее стороны кто-то сигналит.

Так может выглядеть недостроенная сфера Дайсона или заброшенная и разрушающаяся.

Граждане, возбужденные смелой гипотезой, даже собрали более 100 тысяч долларов на продолжение исследований. Конечно, гражданам хотелось убедиться, что сигналят инопланетяне. Но бесспорных доказательства тому так и не нашлось. Наоборот, появилось весьма правдоподобное естественное объяснение феномену.

Американские ученые из Колумбийского университета (Columbia University), ведомые Мигелем Мартинесом (Miguel Martinez) предположили, что звезду KIC 8462852 «заставляет» мигать так называемая плунета (ploonet). Или иначе экзолуна - спутник, который когда-то вращался вокруг местной экзопланеты. Но потом, когда та по какой-то причине разрушилась, вышел на орбиту вокруг светила. То есть экзолуна сама стала экзопланетой. Или плунетой, выражаясь астрономически.

По мнению астрономов, плунета, вышедшая на орбиту KIC 8462852, тоже разрушается — сбрасывает в пространство пыль, большие и маленькие куски. Они и заслоняют время от времени свет звезды, создавая иллюзию сигналов.

Звезду Таби удалось сфотографировать и получить ее инфракрасное изображение.

Свои доводы Мартинес и его коллеги изложили в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Королевского астрономического общества. Коротко с ними познакомил портал Science Alert.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Непристойное поведение

Феномен обнаружила в 2015 году астрофизик Табета Бояджян (Tabetha Suzanne Boyajian), анализируя данные, полученные с помощью космического телескопа НАСА Кеплер (Kepler) в период с 2011 по 2013 год. Тогда она работала в Йельском университете (Yale University).

Табета и привлеченные ею коллеги изумились. Несколько раз сами себя перепроверили, потому что прежде ничего подобного не видели. Однако ошибки не было: звезда KIC 8462852 время от времени тускнела так, будто бы ее заслоняло нечто массивное. Но заслоняли не планеты, от которых звезда меняла бы блеск периодически. Она вела себя произвольно, тускнела на разные промежутки времени — от 5 до 80 дней.

Звезда, получившая вскоре название «Звезда Табеты» (Tabby’s Star) по имени первооткрывательницы ее удивительного поведения.

Ученые, пытавшиеся не привлекать инопланетян к объяснениям непристойного поведения звезды, успехов не достигли. Было предположение, что «тень наводят» местные кометы. Однако расчеты показали: чтобы вызвать наблюдаемые изменения блеска, нужно более миллиона небесных странниц размером не менее 200 километров каждая. Вряд ли такое может быть в действительности.

Звезду могли бы заслонять еще не образовавшиеся планеты. Но в таком случае и они должны были бы оставлять тепловые следы. А инфракрасный телескоп, направленный на мигающую звезду, ничего подобного не обнаружил.

Сама же Табета, которая ныне работает в Университете Луизианы (Louisiana State University), выяснила, что свет звезды блокируют некие полупрозрачные структуры. Элементы сферы Дайсона, по ее разумению, такими быть не могут..

Вслед за Табетой аналогичные результаты получили исследователи из Университета Аризоны (University of Arizona), которые наблюдали за ее звездой с помощью двух телескопов NASA - Swift, который поставлял данные в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах, и Spitzer, который измерял интенсивность инфракрасного излучения.

Основываясь на полученных данных, ученые, включая опять же Табету, склонялись к мысли, что свет звезды заслоняют не инженерные сооружения, а скопления пыли и глыб, имеющиеся на ее орбите. Нынешняя гипотеза коллег из Колумбийского университета хорошо вписывается в эту идею.

КСТАТИ

Без шума и пыли

Заинтересовавшись феноменом, астрономы из России, Эстонии, США и Германии посмотрели, как вела себя KIC 8462852 в недалеком прошлом. Благо, как выяснилось, она была в поле зрения немецкой Зоннебергской обсерватории (Sonneberg Observatory, Germany). Архивные данные, собранные на фотопластинках, продемонстрировали: с 1934 года по 1995 год светимость звезды не менялась.

Выходит: либо экзолуна стала плунетой совсем недавно — после 1995 года. Либо сфера Дайсона была построена вокруг KIC 8462852 в рекордно короткие сроки — с 1995 по 2011 год. Энтузиасты настаивают: сфера из сетчатых элементов вполне может быть «полупрозрачной».

Затенять свет звезды время от времени могли бы батареи, расположенные на ее орбите.

Исследования продолжаются.