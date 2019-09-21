2019-09-21T11:44:44+03:00
В мире

«Теперь США перепрячут пришельцев»: Штурм «Зоны 51» в США стал поводом для шуток в сети

После акции у военной базы пользователи соцсетей упражняются в остроумии при помощи мемов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Штурм прошел 20 сентября в штате НевадаШтурм прошел 20 сентября в штате НевадаФото: Instagram.com
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В штате Невада в США 20 сентября тысячи людей собрались на штурм «Зоны 51». Эту военную базу благодаря фильмам о пришельцах считают самой загадочной в мире.

"Меня зовут Иван. И я из России. Я с тобой на штурме Зоны 51! Но мне нужна помощь в получении визы" Фото: соцсети

"Меня зовут Иван. И я из России. Я с тобой на штурме Зоны 51! Но мне нужна помощь в получении визы"Фото: соцсети

Несколько месяцев назад в фейсбуке появилось сообщение с призывом «посмотреть на инопланетян» и взять штурмом секретный объект.

Организаторы делали упор на том, что если желающих будет много, то остановить их военные не смогут. Американские вооружённые силы думали, конечно, иначе и даже распространили сообщение о готовности дать отпор незваным «гостям», если те задумают пробраться внутрь.

Бааска on Twitter. Бэлэмнэнии беге зона51

штурм стал поводом для шуток Фото: соцсети

штурм стал поводом для шутокФото: соцсети

Постепенно то, что было шуткой малочисленной группы людей, приобрело грандиозные масштабы – тысячи человек со всего мира заявили, что приедут в Неваду 20 сентября и планируют увидеть пришельцев своими глазами.

На деле желающих оказалось куда меньше. Хотя в чувстве юмора пришедшим нельзя отказать – участники акции нарядились в инопланетные костюмы.

"Американцы: «Мы будем штурмовать „Зону 51“, ничто не остановит нас». Европейцы" Фото: соцсети

"Американцы: «Мы будем штурмовать „Зону 51“, ничто не остановит нас». Европейцы"Фото: соцсети

Правда, двое из них все-таки были арестованы. В СМИ сообщили, что активисты пытались пролезть через забор.

Штурм завершен, а обсуждения в сети не стихают. Теперь пользователи социальных сетей обсуждают прошедшее событие, но уже больше с иронией.

Многие смеялись над количеством участников акции Фото: соцсети

Многие смеялись над количеством участников акцииФото: соцсети

Интернет заполонили мемы о «Зоне 51». Многие посмеивались над маленьким количеством участников акции. Другие фантазировали на тему, что же на самом деле скрывают американские военные.

Пришельцев участники штурма так и не увидели Фото: Соцсети

Пришельцев участники штурма так и не увиделиФото: Соцсети

- Ну вот, теперь власти США перепрячут пришельцев в другое место, - обсуждают пользователи на сайте «Пикабу».

- Тиха безоблачной Невады ночь. Но марсианцев надо перепрятать…

- Тут важно поймать момент, когда заканчивается прикол и начинается серьезный махач. Это как играться с девушкой.

Victorstellar on Twitter. Пока этим вечером с пасанами и элитными самочками вы думаете где бы испить элитных напитков после получения сегодняшнего аванса, и пропить его весь, заняв потом денег у друзей, тем временем в США у закрытой военно-воздушной базы Зона 51 в штате Невада начинается тусич.

- Всё просто, в один момент у базы появятся вежливые зеленые человечки и через часик поменяют флаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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