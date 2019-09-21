2019-09-21T12:21:29+03:00
Экономика

Фонд Инносоциум принял участие в выставке «Конструкторское бюро АСИ»

Социальная платформа Фонда Росконгресс и АСИ успешно реализуют совместные проекты
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Фото пресс-службы президента РФФото пресс-службы президента РФ
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В Москве президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Глава государства также посетил организованную АСИ выставочную зону инновационных проектов по ключевым направлениям АСИ – образование, медицина, городское и технологическое развитие, на одной из площадок которой была представлена социальная платформа Фонда Росконгресс.

Участие Фонда Инносоциум – социальной платформы Фонда Росконгресс в мероприятии АСИ стало логичным продолжением успешного сотрудничества в области реализации совместных проектов. Так, например, на прошедшем Восточном экономическом форуме во Владивостоке на площадке Пространства доверия Фонда Росконгресс состоялась дискуссия на тему поддержки молодежного предпринимательства как одного из ключевых факторов развития экономики. В дискуссии также приняли участие глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина и другие.

Кроме экспертов в дискуссии приняли участие победители хакатона DevService, который был организован Фондом Инносоциум – социальной платформой Фонда Росконгресс совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) в августе этого года. Хакатон – соревнование, позволяющее молодым программистам, дизайнерам и другим IT-специалистам создать новый совместный проект. Глобальной целью прошедшего мероприятия является создание единой платформы для упрощения процедур ведения предпринимательской деятельности для молодых предпринимателей.

«Наша страна богата инициативными и талантливыми людьми, которые по сути являются локомотивами позитивных экономических и социальных изменений. В связи с этим особенно важно использовать все возможности с целью максимального вовлечения молодежи со всех регионов России в социально значимые проекты и различные технологические инициативы. Мероприятия подобные хакатону DevService, который был организован Фондом Инносоциум – социальной платформой Фонда Росконгресс совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) прекрасное тому подтверждение», – подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

«Нами была проведена аналитика мер поддержки молодых предпринимателей в России и за рубежом, которая выявила их несистемность и громоздкость. Для решения этой проблемы был проведен хакатон – совместный проект Фонда Инносоциум – социальной платформы Фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив (АСИ)», – прокомментировал один из победителей хакатона Петр Мерхалиев.

«Ключевая задача заключается в том, чтобы в рамках крупнейших деловых мероприятий в России, которые проводит Фонд Росконгресс, сформировать устойчивую платформу для эффективного взаимодействия крупного бизнеса и социальной сферы и оказать поддержку наиболее значимым социальным инициативам в нашей стране. Особое внимание мы уделяем работе с молодежью и поддержке молодежного предпринимательства, и поэтому мы очень рады, что нам удалось запустить несколько совместных проектов с Агентством стратегических инициатив. Так, несколько месяцев назад на Петербургском экономическом форуме, у нас родилась идея поддержать хакатон, инициированный молодежной группой в АСИ. Победителей хакатона мы в буквальном смысле из всех уголков нашей страны собрали две недели назад на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, где провели несколько успешных сессий», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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