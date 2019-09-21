«Это было похоже на атаку зомби»: американца дважды искусали агрессивные бомжи в Сан-Франциско

Калифорния — не только один из самых солнечных, но и один из самых «синих» штатов США. Это цвет Демократической партии, объединяющей левых и либералов. Своих «алых» противников (цвет Республиканской партии президента Трампа) они на дух не переносят. И пытаются торпедировать все инициативы Белого дома — от борьбы с нелегальной миграцией до налоговой реформы, которая должна облегчить жизнь среднего класса и создать новые рабочие места.

Как следствие — в либеральной Калифорнии всё ровно наоборот: безработица — 4,1% (для сравнения, в целом по США — 3,7%; последний раз столь низкий уровень фиксировали в конце 1960 годов).

Несмотря на солидные экономические показатели, в «Солнечном штате» 3,6 из 40 млн жителей получают продуктовые карточки, здесь находится почти четверть из всех американских бомжей (притом, что доля калифорнийцев от общего населения США — вдвое меньше: лишь около 12,5%). Агрессивные толпы бродяг превратились в такую проблему, что стали обсуждаться в эфире федерального телеканала FoxNews:

— Каждые 15-20 минут в мой магазин заваливается наркоман под дозой и устраивает скандал, — рассказывает мелкий предприниматель Жиль Десолнье. Его лавке не повезло расположиться близ «нехорошей» улицы Сан-Франциско — Натома-Стрит, где концентрация бродяг, наркоманов и бродяг-наркоманов особенно велика (так называемые лёгкие формы «дури» в этом штате легализованы, но все желающие здесь без труда находят и более тяжёлые вещества).

— В моём магазине есть общественные туалеты, куда часто заявляются бомжи-наркоманы и принимают там наркотики, — продолжает жаловаться бизнесмен.

По словам Десолнье, одажды он даже нашёл в уборной «женщину в отключке с иглой в ноге». Но самым тяжёлым случаем стал другой.

Четыре месяца назад в его лавку зашла бомжиха под дозой, а когда гостью попытались выпроводить — вцепилась в руку хозяина зубами. Такие асоциальное элементы часто являются носителями тяжёлых заболеваний, вплоть до СПИДа, и Десолнье подвергался нешуточной опасности. Но, к счастью, на нём был плотный свитер, смягчивший укус.

А недавно инцидент повторился:

— Вошел парень, стал приставать и бушевать. Пытался меня укусить. Заявил: «Зачем звонить в полицию? Они ничего не сделают, просто отпустят меня», — рассказывает Десолнье.

В общем, почти как в модных голливудских фильмах о зомби-апокалипсисе, когда ходячие мертвецы кусают живых, чтобы пытаясь заразить своим «вирусом ярости» всех.

После всего этого честный лавочник Жиль Десолнье подумывает уехать из Калифорнии в более спокойный штат.