2019-09-21T13:35:16+03:00
Звезды

"Очень красивая девочка": младшая дочь растет копией Ивана Урганта

Лере 21 сентября исполнилось четыре года
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники пристально следят за публикациями телеведущего в соцсетяхПоклонники пристально следят за публикациями телеведущего в соцсетяхФото: Евгения ГУСЕВА
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Иван Ургант крайне редко делится событиями из своей личной жизни. При этом поклонники пристально следят за публикациями телеведущего в соцсетях. И любая активность шоумена вызывает у публики шквал эмоций.

Так, 21 сентября Иван Ургант и его жена Наталья Кикнадзе празднуют день рождения своей младшей дочери Валерии. По случаю торжества заботливый многодетный отец, коим и является 41-летний артист, поделился нежным фото именинницы.

Телеведущий показал четырехлетнюю Валерию. А снимок трогательно подписал изображением сердца и признанием: "Я люблю!". За последнее время ребенок заметно подрос. Девочка становится настоящей красавицей.

urgantcomurgantcom
Валерия Ургант
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Поклонники отметили, что Валерия растет полной копией своего знаменитого отца, который в свою очередь очень похож на маму Валерию Киселеву. Именно в честь бабушки и назвали младшую наследницу Ивана.

"Папина дочка! Нереально похожа", "Просто удивительно, какое сходство!", "Очень красивая девочка, с днем рождения", "Какая хорошенькая и серьезная", "Прекрасная, с Днем рождения", "Я думала, на вас Нина похожа", - комментируют подписчики.

Кстати, Ургант поздравляет всех своих детей, публикуя их снимки. Не так давно он показывал дочь Нину, которой весной исполнилось 11 лет. А 18 августа разместил фото падчерицы Эрики. 19-летняя девушка переехала год назад в Нью-Йорк. Она рассказывала, как нелегко ей было поступить в престижное учебное заведение. В нем, например, учился сын Бекхэмов и дети других западных знаменитостей. Девушка шесть месяцев ждала результатов творческих экзаменов, пока ее не зачислили. Эрика поселилась в самом престижном районе "Большого яблока" - на Манхэттене. Живет она в обычном студенческом общежитии. Ургант воспитывал ее как родную дочь и до сих пор во всем поддерживает наследницу.

Артист старается проводить с дочками как можно больше времени. А недавно делился редким откровением про свой брак. Шоу-мен пошутил, что его брак красивый, надежный и "не лишен электричества".

ИСТОЧНИК KP.RU

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