Когда в Москве включат отопление в 2019 году: отопительный сезон начнется со школ и больниц

Всего несколько дней остается до того момента, как батареи в квартирах станут горячими. Для этого температура воздуха в течение пяти дней не должна превышать отметки плюс восемь градусов. Каждый год отопление запускают в зависимости от погоды. Прошлой осенью, например, эта дата выпала на 25 сентября. В 2017-м - 28-го. И так далее.

Сегодня, 21 сентября, в столице первый холодный день (плюс шесть градусов). До этого температура была, как минимум, плюс одиннадцать. А десять дней назад и вовсе - плюс двадцать пять.

Накануне стало известно, что в московских школах, больницах и детских садах отопление в 2019 году включат досрочно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, подачу тепла будут производить по заявкам самих учреждений. Жители многоэтажек также могут обращаться с просьбой обогреть их дом побыстрее, либо сообщить о каких-либо технических проблемах. Телефон горячей линии контакт-центра +7 (800) 100-23-29 и единого диспетчерского центра: +7 (495) 539-53-53.

Также оставить заявку можно с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

По словам Бирюкова, столица полностью готова к началу отопительного сезона.

- Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания, - сообщает официальный сайт Правительства Москвы mos.ru . - На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива (369,8 тысячи тонн мазута, 476,5 тысячи тонн угля и 25,7 тысячи тонн дизельного топлива). Проверки прошли более 70 тысяч зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. В целом запас системы энергоснабжения Москвы позволяет бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры до 40 градусов.

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