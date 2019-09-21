2019-09-21T18:00:03+03:00
Звезды

«Мы месяц живем на эти 17 тысяч!» - дорогая парковка Гоши Куценко вызвала «народный бунт»

Коллеги посмеялись над актером, а поклонники рассказали о стоимости жизни в регионах
Ирина ВИКТОРОВА
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Многие тут же напомнили Куценко, что артисты со своими зарплатами и не такое себе могут позволитьМногие тут же напомнили Куценко, что артисты со своими зарплатами и не такое себе могут позволитьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Гоша Куценко спровоцировал поклонников, опубликовав в социальных сетях чек за парковку в ЦУМе. На экране видно, что за 23 часа парковки нужно заплатить 17400 рублей. Куценко порассуждал: «Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы. И, по странному стечению обстоятельств: среднестатистическая зарплата по России

Заметим, что час подземной парковки в ЦУМе в будни стоит 600 рублей, а в выходные – 900 рублей. При этом минимальный размер оплаты труда в Москве - 18 781 рубль.

Конечно же, подписчики Куценко принялись бурно обсуждать 17400 рублей за парковку.

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Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы
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Коллега Гоши актер Анатолий Руденко пошутил над товарищем: «Столько стоит прямой рейс до Хабаровска, монета 15 копеек 1931 года, тормозной диск и кроссовки Primiata. Если у тебя все это есть, считай, ты ничего не потерял…»

Ну а народ стал осуждать артистов и «прочих богачей», которые тратят такие деньги на ерунду: «Лучше бы помогли тем, кто просит!» Заметим, что Гоша Куценко постоянно помогает: артист создал фонд помощи детям с ДЦП.

Подписчики рассказали Куценко о жизни в регионах в многочисленных комментариях к его публикации. «У нас в Ростовской области по городу зарплата в среднем 11200. Даже на парковку не хватит, жаль…» «Я работаю воспитателем и у меня зарплата 15000 рублей». «В Уфе мы месяц с семьей живем на эти деньги…» «Дешевле на улице в зоне платной парковки припарковаться…» «У нас в Венеции парковка стоит 20 евро в сутки – это 1500 рублей…» «Все возмущаются, можно подумать, что все идут в ЦУМ, и это жизненно важно. Это цена для тех, кто может там купить вещи. У каждого есть выбор приехать на метро или на такси. Можно много возмущаться по поводу цен, но это мировая практика – богатые платят…»

Многие тут же напомнили Куценко, что артисты со своими зарплатами и не такое себе могут позволить: «Это дневной налог для певцов и артистов – им все равно деньги девать некуда…» Нашлись среди поклонников артиста и те, кто заметил, что «в ЦУМ простые люди не ходят и тем более не паркуются там». А если артист однажды оставил там машину, то значит его вынудили на это обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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