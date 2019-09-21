Около 18 тысяч жителей Великого Новгорода посетили «Городские выходные» в рамках форума «Среда для жизни»
Организаторы устроили настоящий праздник для жителей – в пятницу 20 сентября на Софийской набережной и Ярославовом дворище начала свою работу ярмарка ремесленников, стрит-фуд проекты из разных городов нашей страны от Калининграда до Владивостока, скейт-парк, где каждый желающий мог научиться стоять на доске и покататься с профессионалами. Там же расположились палатки с тематическими мастер-классами для детей и взрослых, площадка для запуска воздушных змеев, зона для спортивных активностей, кастомизации одежды и аксессуаров, арт-объекты и многое другое. А уже с 18 часов городской пляж у стен Кремля, где была установлена сцена, наполнился людьми. Перед жителями выступили финалисты шоу «Песни» на ТНТ, певицы Ёлка и Лобода. А закончился вечер первого дня праздничным салютом!
Концерт у стен Новгородского Кремля
В субботу ярмарка продолжила свою работу, а на концертной площадке состоялись выступления музыкальных коллективов Великого Новгорода. Посетить «Городские выходные» пришли около 18 тысяч человек - почти каждый десятый житель Великого Новгорода побывал на празднике.
Более 18 тысяч жителей посетили мероприятия
Форум организован ДОМ.РФ при поддержке Правительства Российской Федерации и Минстроя России, программной дирекции института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».
Певица Елка
Певица Светлана Лобода
Скейтбордисты-участники фестивальной программы
Скейтбордист исполняет трюк
Арт-объект на набережной города
Арт-объект на набережной города
Участница турнира по волейболу
Стритфуд-проекты
Стритфуд-проекты
Праздничный салют на набережной Великого Новгорода
ИСТОЧНИК KP.RU