Около 18 тысяч жителей Великого Новгорода посетили «Городские выходные» в рамках форума «Среда для жизни»

Организаторы устроили настоящий праздник для жителей – в пятницу 20 сентября на Софийской набережной и Ярославовом дворище начала свою работу ярмарка ремесленников, стрит-фуд проекты из разных городов нашей страны от Калининграда до Владивостока, скейт-парк, где каждый желающий мог научиться стоять на доске и покататься с профессионалами. Там же расположились палатки с тематическими мастер-классами для детей и взрослых, площадка для запуска воздушных змеев, зона для спортивных активностей, кастомизации одежды и аксессуаров, арт-объекты и многое другое. А уже с 18 часов городской пляж у стен Кремля, где была установлена сцена, наполнился людьми. Перед жителями выступили финалисты шоу «Песни» на ТНТ, певицы Ёлка и Лобода. А закончился вечер первого дня праздничным салютом!

Концерт у стен Новгородского Кремля

В субботу ярмарка продолжила свою работу, а на концертной площадке состоялись выступления музыкальных коллективов Великого Новгорода. Посетить «Городские выходные» пришли около 18 тысяч человек - почти каждый десятый житель Великого Новгорода побывал на празднике.

Более 18 тысяч жителей посетили мероприятия

Форум организован ДОМ.РФ при поддержке Правительства Российской Федерации и Минстроя России, программной дирекции института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Певица Елка

Певица Светлана Лобода

Скейтбордисты-участники фестивальной программы

Скейтбордист исполняет трюк

Арт-объект на набережной города

Арт-объект на набережной города

Участница турнира по волейболу

Стритфуд-проекты

Стритфуд-проекты