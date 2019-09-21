2019-09-21T20:04:47+03:00
Спорт

Под музыку из "Игры престолов" 15-летняя фигуристка Александра Трусова вошла в историю фигурного катания

15-летняя спортсменка с блеском выиграла турнир в Братиславе, обновив мировые рекорды [видео выступления]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александра Трусова выиграла турнир в Словакии.Александра Трусова выиграла турнир в Словакии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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15-летняя российская фигуристка Александра Трусова успешно провела свой первый во взрослой карьере профессиональный старт. На мемориале Ондрея Непелы юная спортсменка исполнила три четверных прыжка в программе. И установила два новых мировых рекорда - за произвольную программу и по общей сумме баллов за два выступления.

В произвольной программе под саундтрек из сериала "Игра престолов" она набрала 163,78 балла, а по сумме двух выступлений у нее 238,69 балла. Прошлые достижения принадлежали Алине Загитовой. У опытной японки Каори Сакамото, одной из топ-фигуристок своей сборной - только 194,42 балла. Отрыв для фигурного катания просто невероятный.

Прошлые достижения были у Алины Загитовой, а теперь же - они у юной Саши Трусовой. Перехода во взрослый разряд которой ждали тысячи ее болельщиков. В интервью пресс-службе ФФКР Александра призналась - довольна, что получилась программа, но на тренировочной арене не получалось сделать все как надо.

- У меня получилось три четверных и я этому рада. Наконец-то на международном уровне. Весь прошлый год я старалась прыгать и у меня не получилось. Расстроилась, что не получился лутц-риттбергер так, как я хотела. Буду работать и надеюсь, что у меня все получится.

- Какая работа после прокатов у тебя была?

- Мы тренировались как обычно и готовились к этим соревнованиям и не только. У меня ведь уже через неделю снова турнир, и сейчас будут подряд в начале сезона.

- Какие у тебя ощущения от выступления на взрослом уровне?

- Очень интересно и мне понравилось. Буду ждать следующих соревнований.

- Сегодня выступала тут Каори Сакамото. С кем-то из фигуристов общалась?

- С ней общаться не могу, т.к. не знаю японского. Но могу поговорить жестами. Мы виделись и на шоу в Японии, так что знаем друг друга.

- Утром на тренировке у тебя не все получились некоторые элементы, а уже в программе все вышло гладко. Как удалось собраться?

- На тренировочной арене была маленькая площадка по сравнению с той, на которой мы выступали. На тренировке прокатать программу у меня не получалось, потому что врезалась в бортики, а отдельно получалось, поэтому и на разминке всё сделала, и в прокате. Волновалась, конечно, не бывает стартов без волнения.

- Сейчас - три четверных, дальше - что? Четыре четверных прыжка?

- (улыбается) Посмотрим на следующих соревнованиях.

Александра Трусова, ПРЕМЬЕРА ПЛАТЬЯ, произвольная программа, Nepela Memorial 2019 A. Trusova FP.Александра Трусова победила на своем первом соревновании 2019 года Nepela Memorial с разгромной итоговой оценкой 238.69. Наслаждаемся произвольной программой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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