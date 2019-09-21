Последний клуб Премьер-Лиги "Тамбов" победил лидера - "Ростов" сенсационно уступил 1:2

В субботу, 21 сентября, футболисты "Ростова" приехали в гости к "Тамбову" на матч 10 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. Тамбовчане из-за неготовности своей арены в этом сезоне домашние поединки пока что играют в Саранске на стадионе ЧМ-2018. Игра в столице Мордовии не вызвала большого ажиотажа - порядка 3 500 зрителей пришло на матч одного из лидеров Премьер-Лиги и главного аутсайдера чемпионата России.

Первый серьезный момент в матче был у "Тамбова". На 15-й минуте хозяева получили право на пенальти. Однако же Михаил Костюков пробил просто выше ворот. Все, нет гола в начале игры.

Ростовский клуб на правах лидера с первых же минут поединка ринулся в атаку на защиту "Тамбова". И до поры до времени хозяевам удалось сдерживать все натиски "желто-синих". Но на 28-й минуте защита тамбовского клуба все же дрогнула - после прохода по флангу мяч удачно прилетел на голову Эльдору Шомуродову и все, есть первый гол в матче.

Тамбов - Ростов. 0:1. Эльдор Шомуродов, Российская Премьер-Лига, 10 тур 21.09.2019.Тамбов - Ростов. 0:1. Эльдор Шомуродов

Прошло всего 9 минут и "Ростов" должен был забивать второй гол в ворота соперников. Однако же Ивелин Попов промахнулся, пробив с двух метров с угла штрафной выше ворот. И тут же ростовчан наказали хозяева. После быстрой атаки форвард "Тамбова" Георгий Мелкадзе, которого взяли в аренду у московского "Спартака", забил свой первый мяч за новый клуб.

На перерыв команды ушли при счете 1-1. Но счет на старте второго тайма поменялся в пользу хозяев.

Тамбов - Ростов. 1:1. Георгий Мелкадзе, Российская Премьер-Лига, 10 тур 21.09.2019.Тамбов - Ростов. 1:1. Георгий Мелкадзе

На 61-й минуте матча "Ростов" пропустил второй гол - Мелкадзе пробил метров с 15 низом мимо одного из защитников соперника. И "Тамбов" - вышел вперед в матче против лидеров, а спустя несколько минут форвард уже под аплодисменты уходил с поля.

Тамбов - Ростов. 2:1. Георгий Мелкадзе, Российская Премьер-Лига, 10 тур 21.09.2019.Тамбов - Ростов. 2:1. Георгий Мелкадзе

В итоге "Тамбов" довел дело до победы над одним из лидеров Премьер-Лиги. "Ростов" упустил после этого поражения вперед питерский "Зенит", который на своем поле разгромил казанский "Рубин". Ростовчане при 20 очках - третьи в Премьер-Лиге. А "Тамбов" с 8 баллами - уже на 13 месте в Премьер-Лиге.

В следующем туре "Тамбов" будет в гостях играть против самарских "Крыльев Советов" 28 сентября. А "Ростов" в этот же день встретится дома с московским "Динамо".