2019-09-21T22:37:58+03:00
Спорт

Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" едет в Оренбург после победной игры в ЛЧ."Локомотив" едет в Оренбург после победной игры в ЛЧ.Фото: REUTERS
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Год назад "Оренбург" на старте прошлого сезона сенсационно победил "Локомотив" на своем поле. Железнодорожники приехали тогда на Урал в ранге чемпионов России. Сейчас же команда Юрия Семина приезжает в Оренбург после победной игры в Лиге Чемпионов. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019.

Статистика личных встреч Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019

4 раза команды играли между собой в чемпионатах России по футболу. 2 раза победил "Локомотив", 1 раз - "Оренбург" и 1 раз была ничья.

Прогнозы букмекеров на матч Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019

"Локомотив" имеет больше шансов на успех в этой игре.

Прогноз на матч Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019

"Локомотив" должен победить в Оренбурге.

Время начала матча Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019

Матч Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019 года в 11:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Оренбург - Локомотив можно посмотреть 22 сентября и начнется в 11:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019

Трансляция матча Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 11:30 по московскому времени.

Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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