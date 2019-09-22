2019-09-21T22:39:23+03:00
Спорт

Челси - Ливерпуль 22 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ

Футбол, матч Челси - Ливерпуль 22 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 6 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ливерпуль" едет в гости к "Челси"."Ливерпуль" едет в гости к "Челси".Фото: REUTERS
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На старте сезона два топ-клуба Англии играли между собой в Суперкубке Европы. И тогда "Челси" оказал нехилое сопротивление грозной команде Юргена Клоппа. Сейчас же - встреча в первенстве Англии АПЛ. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Милан - Интер 21 сентября 2019.

Статистика личных встреч Челси - Ливерпуль 22 сентября 2019

153 раза играли между собой "Челси" и "Ливерпуль" в чемпионатах Англии по футболу. 50 игр выиграли лондонцы, 35 раз поединки завершались вничью. В 68 встречах победил "Ливерпуль".

Прогнозы букмекеров на матч Челси - Ливерпуль 22 сентября 2019

"Челси" имеет мало шансов против "Ливерпуля".

Прогноз на матч Челси - Ливерпуль 22 сентября 2019

"Ливерпуль" должен выиграть гостевой матч у "Челси".

Время начала матча Челси - Ливерпуль 22 сентября 2019

Матч Челси - Ливерпуль 22 сентября 2019 года в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Челси - Ливерпуль 22 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Челси - Ливерпуль не покажут в России по доступным каналам.

Трансляция матча Челси - Ливерпуль 22 сентября 2019

Трансляция матча Челси - Ливерпуль 22 сентября 2019 года в России не состоится.

Челси - Ливерпуль 22 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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