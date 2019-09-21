2019-09-21T23:10:30+03:00
Спорт

"Монако" с Головиным сыграл вничью 0:0 с "Реймсом" в чемпионате Франции

Серия "монегасков" без побед составила уже пять матчей
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Головин сыграл 90 минут на поле за "Монако" в матче 6 тура чемпионата Франции.Головин сыграл 90 минут на поле за "Монако" в матче 6 тура чемпионата Франции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В чемпионате Франции по футболу в субботу, 21 сентября, был сыгран поединок 6 тура. "Реймс" на своем поле принимал "Монако", за который играет полузащитник сборной России Александр Головин.

"Монегаски" в очередной раз не смогли одержать победу. Поединок завершился вничью 0:0. И теперь же черная серия у команды составляет пять игр - команда не может выиграть. Наш Александр Головин вышел на поле в стартовом составе команды и провел все 90 минут.

В шести играх нынешнего сезона "Монако" сыграл трижды вничью и 3 матча проиграл. С 3 очками команда находится на 19 месте в турнирной таблице. У нашего Александра Головина - пять матчей за клуб и 1 желтая карточка в этих встречах.

В следующем туре уже 24 сентября "Монако" сыграет против клуба "Ницца" на своем поле. А вот "Реймсу" предстоит интересный поединок.

Они после этой ничьи на 10 месте в турнирной таблице - по 2 победы, ничьи и поражения у команды. А в следующем туре команде предстоит матч в гостях на стадионе "Парк де Пренс" против самого "Пари Сен-Жермен"!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Милан - Интер 21 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата Италии по футболу Серия А
Футбол, матч Милан - Интер 21 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Италии по футболу Серия А
Тамбов - Ростов 21 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Тамбов - Ростов 21 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео голов]
Новости 24
Порошенко договорился о встрече с Зеленским
Компания Pinn предъявил иск к Apple за нарушение патентов при производстве беспроводных наушников
Теннисистка из Абхазии, ранее пропавшая в Москве, нашлась
На Украине пятилетнего ребенка призвали на службу в армии
Путин: СМИ активизируют прямой диалог между россиянами и властью
Сборная РФ завоевала золото на ЧМ в Баку в групповом многоборье
Российское посольство в Таджикистане отслеживает ситуацию с ранеными российскими военными
В Таиланде обнаружили тело гражданина РФ рядом с мертвым питбулем
Карелия присоединилась к Всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое ТВ
В Париже число задержанных в ходе субботней акции протеста достигло 152 человек
На военной базе в Таджикистане на российских солдат напали с ножом
В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
Директор Госбюро расследований Украины заявил, что его кабинет прослушивали
Трамп одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток
Трамп заявил, что не сказал ничего неправильного в разговоре с Зеленским
"Ночные заморозки и снег с дождем": синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в ближайшие дни
Эрдоган: Турция завершила подготовку к новой сирийской военной операции