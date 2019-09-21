"Монако" с Головиным сыграл вничью 0:0 с "Реймсом" в чемпионате Франции

В чемпионате Франции по футболу в субботу, 21 сентября, был сыгран поединок 6 тура. "Реймс" на своем поле принимал "Монако", за который играет полузащитник сборной России Александр Головин.

"Монегаски" в очередной раз не смогли одержать победу. Поединок завершился вничью 0:0. И теперь же черная серия у команды составляет пять игр - команда не может выиграть. Наш Александр Головин вышел на поле в стартовом составе команды и провел все 90 минут.

В шести играх нынешнего сезона "Монако" сыграл трижды вничью и 3 матча проиграл. С 3 очками команда находится на 19 месте в турнирной таблице. У нашего Александра Головина - пять матчей за клуб и 1 желтая карточка в этих встречах.

В следующем туре уже 24 сентября "Монако" сыграет против клуба "Ницца" на своем поле. А вот "Реймсу" предстоит интересный поединок.

Они после этой ничьи на 10 месте в турнирной таблице - по 2 победы, ничьи и поражения у команды. А в следующем туре команде предстоит матч в гостях на стадионе "Парк де Пренс" против самого "Пари Сен-Жермен"!