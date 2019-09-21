2019-09-21T23:46:36+03:00
Спорт

"Интер" победил "Милан" в легендарном дерби со счетом 2:0

Оба гола команда Антонио Конте забила во втором тайме
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Интер" сыграл с "Миланом" в очередном дерби."Интер" сыграл с "Миланом" в очередном дерби.Фото: REUTERS
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В субботу, 21 сентября, в Милане на стадионе "Сан Сиро" прошел один из самых крутых матчей мирового футбола. "Милан" и "Интер" встречались в очередном миланском дерби на их общей арене. К этому поединку команды походили в разном настрое. "Интер" сенсационно оступился в матче Лиги Чемпионов с пражской "Славией", сыграв вничью. Но - лидировал в чемпионате Италии с 3 победами. "Милан" же - при 2 победах в 3 играх шел шестым в этом сезоне.

За "Интером" - более мощный состав. У "Милана" - состав звездный, однако же такие лидеры как Пионтек стал в итальянском первенстве немного увядать. Однако же сложно было назвать в этой игре однозначного фаворита и досрочного победителя матча.

Перед игрой прошла специальная акция. Поединок был объявлен встречей "против расизма". "Милан" намерен активно бороться с проблемой расизма в итальянском футболе.

- Футбол – мощный пример силы единства и командной работы. Мы считаем, что у нас есть моральное обязательство сделать все возможное для решения этой проблемы, – сказал гендиректор «Милана» Иван Газидис.

Игроки двух команд перед матчем сфотографировались на фоне большого баннера "Против расизма". И это - одна из деталей большой акции, которая сопутствовала поединку.

В первом тайме встречи "Интер" добился первым гола в этой игре. На 35-й минуте матча после атаки "гостей" и удара Д'Амброзио аргентинец Лаутаро Мартинес добивает мяч в пустые ворота. Однако же - сначала боковой судья поднял флаг, зафиксировав офсайд. А уже потом главный рефери матча, посовещавшись с бригадой VAR-арбитров, постановил - вне игры, гола нет. И первый тайм встречи завершился вничью 0:0.

Однако же все поменялось на старте второго тайма матча! На 49-й минуте матча Марсело Брозович открыл счет в миланском дерби - мощно пробив из-за пределов штрафной, хорват не без везения поразил ворота "Милана", поскольку по пути до сетки он попал в игрока соперника и удачно срикошетил.

Ну а на 78-й минуте после подачи Бареллы второй мяч в ворота "Милана" забил огромный бельгиский форвард "Интера" Ромелу Лукаку. Он был куплен за 80 миллионов евро у "МЮ", и отличился в первом же для себя миланском дерби.

Свой следующий матч "Милан" сыграет 26 сентября против "Торино" в гостях. А вот "Интер" за сутки до этого примет на своем поле римский "Лацио".

ИСТОЧНИК KP.RU

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