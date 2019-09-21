Кокорина хотели отправить в зарубежный клуб, но он не может работать в другой стране

На этой неделе 17 сентября вышел на свободу из колонии в Белгородской области экс-футболист сборной России и все еще игрок питерского "Зенита" Александр Кокорин. Он отбыл срок своего наказания за две драки в центре Москвы, в которой принял участие еще и его друг Павел Мамаев. И теперь же перед Кокориным встал вопрос - а что дальше? Мамаев спустя некоторое время разорвал контракт с "Краснодаром", а вот в "Зените" - горой за Кокорина.

В "Зените" все же рады возвращению футболиста и до последнего пытались дозаявить игрока на текущий сезон. Но все-таки этого не удалось сделать. Это вызвало негативную реакцию со стороны наставника "сине-бело-голубых" Сергея Семака.

И вот, после домашней победы со счетом 5:0 над казанским "Рубином", Семак раскрыл некоторые интересные подробности ситуации с Кокориным:

- Предложения у него есть из-за рубежа, но выезжать из страны, как сказали юристы, он может только по специальному разрешению, а работать в другой стране он не может. Был вариант, чтобы он получал игровую практику в другой стране до зимы, но по этим причинам он не может этого делать, - сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

В целом же, тренер "Зенита" настроен позитивно в отношении футболиста:

- Мы тестируем, в каком состоянии находятся его мышцы, колено, в каком он функциональном состоянии. Конечно, начнет работать индивидуально. Играть он не будет, вы знаете. Мы не знали о том, что возможен отказ, узнали буквально вчера. Реакция с моей стороны была достаточно негативная, оно и понятно, читаемо абсолютно — для меня, как тренера, каждый футболист уровня Кокорина — большой плюс.

При этом, наставник говорит прямо - Кокорина хотят видеть в команде. Даже после всего того, что произошло:

- Будет тренироваться, играть в товарищеских матчах. Будем что-то придумывать, чтобы дать ему заниматься прямыми обязанностями. Жалко и обидно, когда человек в самом рассвете сил теряет два года в футболе. Два года без футбола — это очень много для любого игрока. Это то дело, которым он живет. Кокорин — тот игрок, который нужен нам, сборной, нашему футболу.

И тренер "Зенита" уверен - свою вину Кокорин искупил. И к нему не может быть вопросов:

- Сто раз говорил и повторюсь еще раз, что он более чем искупил вину. Его поступок никто не защищает, не оправдывает, но что касается отбытия наказания, то он все искупил.

Так что теперь Александр Кокорин сможет вернуться в большой футбол после осени 2018 года лишь весной 2020 года. В феврале откроется дозаявочное окно, а в марте - начнутся первые матчи после зимнего перерыва в чемпионате России.

Кокорин прошел медобследование в "Зените".Александр Кокорин вернулся в Петербург. Видео: Зенит-ТВ/ "Твиттер" ФК "Зенит"

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