Чилийские полицейские вышли на парад со щенками в рюкзаках

В Национальном парке Бернардо О’Хиггинса в Сантьяго прошел традиционный ежегодный парад военной полиции Чили.

Однако внимание зрителей и журналистов было приковано не к вышагивающим ровным строем бравым чилийским карабинерам, а к милым собачьим мордахам, выглядывающим из желтых рюкзаков на их спинах.

carabchile Por tercera vez consecutiva los cachorros de la Escuela de Adiestramiento desfilaron juntos a sus instructores en la Gran #ParadaMilitar2019

Взрослые собаки шли рядом со своими наставниками, а подрастающее поколение своих будущих помощников стражи порядка спрятали в специальные терморюкзаки, чтобы малыши не простудились.

Внимание зрителей было приковано к щенкам, выглядывавшим из желтых рюкзаков. Фото: Facebook/CarabinerosdeChile

Дело в том, что по местным меркам в сентябре уже достаточно прохладно (около 20 градусов тепла).

Щенки с любопытством разглядывали людей на трибунах, которые им салютовали, как главным участникам парада. А их старшие товарищи – лабрадоры, которые «служат» в военной полиции Чили уже не первый год, степенно вышагивали рядом с карабинерами под звуки марша.

Взрослые лабрадоры и будущие помощники стражей порядка стали главными героями парада. Фото: Facebook/CarabinerosdeChile

Умилительные фотографии щенков на параде, которые чилийская полиция опубликовала на своих страницах в соцсетях, растрогали пользователей.