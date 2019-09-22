Чилийские полицейские вышли на парад со щенками в рюкзаках
В Национальном парке Бернардо О’Хиггинса в Сантьяго прошел традиционный ежегодный парад военной полиции Чили.
Однако внимание зрителей и журналистов было приковано не к вышагивающим ровным строем бравым чилийским карабинерам, а к милым собачьим мордахам, выглядывающим из желтых рюкзаков на их спинах.
Взрослые собаки шли рядом со своими наставниками, а подрастающее поколение своих будущих помощников стражи порядка спрятали в специальные терморюкзаки, чтобы малыши не простудились.
Внимание зрителей было приковано к щенкам, выглядывавшим из желтых рюкзаков. Фото: Facebook/CarabinerosdeChile
Дело в том, что по местным меркам в сентябре уже достаточно прохладно (около 20 градусов тепла).
Щенки с любопытством разглядывали людей на трибунах, которые им салютовали, как главным участникам парада. А их старшие товарищи – лабрадоры, которые «служат» в военной полиции Чили уже не первый год, степенно вышагивали рядом с карабинерами под звуки марша.
Взрослые лабрадоры и будущие помощники стражей порядка стали главными героями парада. Фото: Facebook/CarabinerosdeChile
Умилительные фотографии щенков на параде, которые чилийская полиция опубликовала на своих страницах в соцсетях, растрогали пользователей.
Чилийские карабинеры маршируют со своими щенками на параде..
ИСТОЧНИК KP.RU