2019-09-22T03:42:57+03:00
Общество

Чилийские полицейские вышли на парад со щенками в рюкзаках

Снимки милых песиков, выглядывающих из желтых терморюкзаков на спинах бравых карабинеров, растрогали пользователей соцсетей [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Парад военной полиции в Сантьяго. Фото: Facebook/CarabinerosdeChileПарад военной полиции в Сантьяго. Фото: Facebook/CarabinerosdeChile
Изменить размер текста:

В Национальном парке Бернардо О’Хиггинса в Сантьяго прошел традиционный ежегодный парад военной полиции Чили.

Однако внимание зрителей и журналистов было приковано не к вышагивающим ровным строем бравым чилийским карабинерам, а к милым собачьим мордахам, выглядывающим из желтых рюкзаков на их спинах.

carabchilecarabchile
Por tercera vez consecutiva los cachorros de la Escuela de Adiestramiento desfilaron juntos a sus instructores en la Gran #ParadaMilitar2019
16363 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Взрослые собаки шли рядом со своими наставниками, а подрастающее поколение своих будущих помощников стражи порядка спрятали в специальные терморюкзаки, чтобы малыши не простудились.

Внимание зрителей было приковано к щенкам, выглядывавшим из желтых рюкзаков. Фото: Facebook/CarabinerosdeChile

Внимание зрителей было приковано к щенкам, выглядывавшим из желтых рюкзаков. Фото: Facebook/CarabinerosdeChile

Дело в том, что по местным меркам в сентябре уже достаточно прохладно (около 20 градусов тепла).

Щенки с любопытством разглядывали людей на трибунах, которые им салютовали, как главным участникам парада. А их старшие товарищи – лабрадоры, которые «служат» в военной полиции Чили уже не первый год, степенно вышагивали рядом с карабинерами под звуки марша.

Взрослые лабрадоры и будущие помощники стражей порядка стали главными героями парада. Фото: Facebook/CarabinerosdeChile

Взрослые лабрадоры и будущие помощники стражей порядка стали главными героями парада. Фото: Facebook/CarabinerosdeChile

Умилительные фотографии щенков на параде, которые чилийская полиция опубликовала на своих страницах в соцсетях, растрогали пользователей.

Чилийские карабинеры маршируют со своими щенками на параде..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
NI: Российские подлодки «Борей» способны сделать США «необитаемыми»
У берегов Индонезии произошло новое сильное землетрясение
Йеменские повстанцы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами, если коалиция не прекратит обстрелы
Премьер Словакии призвал чтить память советских воинов, освобождавших страну от фашистов
Порошенко: Украина может не пережить еще один Майдан
Байден заявил, что конгресс должен выяснить, о чем Трамп говорил с Зеленским
Под Одессой столкнулись грузовик и маршрутка, погибли девять человек
Порошенко договорился о встрече с Зеленским
Компания Pinn предъявил иск к Apple за нарушение патентов при производстве беспроводных наушников
Теннисистка из Абхазии, ранее пропавшая в Москве, нашлась
На Украине пятилетнего ребенка призвали на службу в армии
Путин: СМИ активизируют прямой диалог между россиянами и властью
Сборная РФ завоевала золото на ЧМ в Баку в групповом многоборье
Российское посольство в Таджикистане отслеживает ситуацию с ранеными российскими военными
В Таиланде обнаружили тело гражданина РФ рядом с мертвым питбулем
Карелия присоединилась к Всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое ТВ
В Париже число задержанных в ходе субботней акции протеста достигло 152 человек
На военной базе в Таджикистане на российских солдат напали с ножом
В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
Директор Госбюро расследований Украины заявил, что его кабинет прослушивали
Трамп одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток
Трамп заявил, что не сказал ничего неправильного в разговоре с Зеленским
"Ночные заморозки и снег с дождем": синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в ближайшие дни
Эрдоган: Турция завершила подготовку к новой сирийской военной операции