Кому на самом деле было выгодно атаковать нефтепромыслы Саудовской Аравии

С момента налета дронов (беспилотных аппаратов с бомбами) и удара ракетами по аравийскому нефтеперерабатывающему заводу «Сауди Арамко» прошла неделя — а единой версии, кто может стоять за этим, до сих пор нет. Главный союзник Эр-Рияда, Вашингтон, сразу же обвинил во всем Иран. Тогда как сами саудиты кивают на своих старых врагов-соседей — йеменских повстанцев-хуситов.

Единственное, что очевидно: кривая мировых цен на нефть в течение считанных часов после атаки скакнула с $60 до $68 за баррель. Сейчас стоимость скорректировалась, но все равно держится у отметки в $65.

Кого больше всех устраивает такое положение дел?

Соединенные Штаты — чтобы был повод напасть на Иран, который никак не идет на переговоры с Трампом? Не похоже. Рост цен на нефть в США приводит к быстрому удорожанию бензина, что негативно отразится на настроениях избирателей Трампа (новая президентская кампания уже, по сути, началась). Более того — Вашингтон выбрасывает на рынок нефть из собственных стратегических резервов. Чтобы восстановить баланс спроса и предложения. То есть США в данной ситуации ведут себя нетипично: как пострадавший, а не как заинтересованный в конфликте.

Выгодно ли случившиеся хуситам? Это йеменские шииты, одна из сторон гражданской войны в этой стране. Им помогает Иран — давний конкурент саудитов за доминирование в регионе. Другую сторону гражданского конфликта в Йемене, местных суннитов, поддерживают США и Саудовская Аравия.

Kривая мировых цен на нефть в течение считанных часов после атаки скакнула с $60 до $68 за баррельФото: REUTERS

Но похоже, что и хуситам это тоже не особо выгодно. У них нет под контролем нефтяных промыслов, чтобы заработать на скачке цен. Если удар пришелся бы по какому-нибудь военному объекту саудитов, например, аэродрому, откуда стартуют бомбардировщики, чтобы атаковать повстанцев в Йемене - тогда была бы хоть какая-то логика. А так — её нет.

Иран? Но полгода назад американцы наложили санкции на ВСЕХ импортёров иранской нефти, ростом цен на «черное золото» Тегеран воспользоваться не сможет, а контрабандными путями много не наторгуешь.

Ударить по саудитам сейчас, когда главный сторонник жестких мер против Ирана, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, отправлен в отставку? Тоже странно. Влиятельное антииранское лобби в Вашингтоне по-прежнему сильно, а тут Иран, значит, подкидывает безупречный повод для жесткого ответа? Нет, аятоллы (религиозные лидеры исламской республики, которые, по сути, всем и заправляют) — люди, конечно, специфические, но не самоубийцы.

Так кому же тогда случившееся выгодно?

Чтобы это понять, надо задать пару простых вопросов. Почему во время масштабной атаки, которая на несколько дней вывела из строя почти все гигантское нефтепроизводство в Саудовской Аравии, — никто не пострадал? Это все-таки объект, которым управляют люди.

Почему не сработала хваленая дорогостоящая американская ПВО, охраняющая небо Саудовской Аравии? Ни одна ракета, ни один дрон не были сбиты. Подскажу. Может, потому что ПВО не посчитали эти летящие объекты вражескими? И тогда вырисовывается совершенно иная картина случившегося. Именно Саудовской Аравии, плотно увязшей в конфликте в Йемене и переживающей не лучшие финансовые времена, очень выгодны и хуситы-террористы, и рост цен на нефть, и удар США по конкуренту-Ирану.

В противном случае шутливое предложение президента России Владимира Путина Саудовской Аравии заменить американские комплексы ПВО «Пэтриот» на российские С-300 или С-400 может быть не таким уж и шутливым...