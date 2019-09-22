"Локомотив" догнал лидеров Премьер-Лиги, победив в гостях "Оренбург" 3:2

Рано утром в воскресенье, 22 сентября, в Оренбурге на стадионе "Газовик" в пригороде уральского города в поселке Ростоши свой десятый матч в сезоне провели футболисты московского "Локомотива". Они приехали в гости к ФК "Оренбург", который в прошлом сезоне был седьмым в Премьер-Лиге, а ныне же играет скромнее. Однако же все равно команда довольно неуступчива по характеру и может дать бой любому клубу. На Урал футболисты "Локо" прилетели в ранге триумфаторов Лиги Чемпионов - в середине недели они добыли победу со счетом 2:1 в Германии над леверкузенским "Байером". И вот теперь на повестке дня у команды была игра чемпионата России.

На правах фаворита поединка на 10-й минуте поединка футболисты "Локомотива" открыли счет в поединке. Польский полузащитник москвичей Гжегош Крыховяк протащил мяч по флангу, навесил его в штрафную и набежавший Дмитрий Баринов кивком головы легко пробил по воротам оренбуржцев и забил первый мяч в игре - 1:0. С этим счетом и завершился первый тайм поединка.

Оренбург - Локомотив. 0:1. Дмитрий Баринов, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Дмитрий Баринов открывает счет в матче

Ну а уже на второй минуте второго тайма в штрафной "Оренбурга" сбивают игрока "Локомотива". И это не остается без внимания арбитра. Судья Сергей Иванов из Ростова-на-Дону четко ставит мяч на "точку". Подошедший к мячу Федор Смолов был точен с пенальти - 2:0.

Оренбург - Локомотив. 0:2. Федор Смолов (пенальти), Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Смолов реализует пенальти

Казалось, что "Локомотив" легко доведет дело до победы и даже может быть забьет третий гол прямо вот совсем скоро. Но не тут-то было. На 69-й минуте матча после навеса Малых гол почти в таком же стиле как и Баринов забивает новичок уральцев Филипп Рогич. Разрыв в счете сокращается до 1:2.

Оренбург - Локомотив. 1:2. Филип Рогич, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Рогич отыгрывает один мяч

И финальные 20 минут поединка приобретают невероятную интригу - будет ничья, будет третий мяч "Локомотива"? Случился третий мяч - на 88-й минуте игры после ошибки в обороне соперника гол забивает Эдер. Счет становится 3:1.

Оренбург - Локомотив. 1:3. Эдер, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Эдер отправляет мяч в ворота хозяев

А в добавленное время Артем Кулишев забивает второй мяч своей команды, устанавливая итог - 3:2.

Оренбург - Локомотив. 2:3. Артем Кулишев, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Оренбург забивает гол в ворота гостей

После этой победы "Локомотив" с 20 очками нагоняет тройку лидеров и становится в ровень с "Краснодаром" и ФК "Ростов". А "Оренбург" остается на 14 месте с 8 очками после 10 игр. В середине недели "Локо" и "Оренбург" поедут на матчи 1/16 финала Кубка России.

А вот в первенстве страны в Премьер-Лиги следующие игры для команд пройдут через неделю. 28 сентября "Локомотив" на своем поле примет питерский "Зенит". А спустя сутки в гости к "Спартаку" пожалует ФК "Оренбург".

Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ