2019-09-22T14:49:22+03:00
Спорт

Сергей Семак: «Оказывается, Кокорин опасен не только для общества, но и для футбола»

Тренер «Зенита», что футболисту, освободившемуся по УДО, запретили играть в официальных матчах
Евгений НЕСЫНСергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Сергей СемакСергей СемакФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В последнем матче чемпионата России по футболу «Зенит» у себя дома разгромил «Рубин» 5:0. Но операторы в этот день чуть ли не чаще, чем Дзюбу на поле, показывали Александра Кокорина, сидящего на трибуне. То он делает селфи, то радуется очередному голу вместе с Азмуном.

В прошлый вторник Кокорин, как известно, вместе с Мамаевым вышел из колонии по УДО, а уже в конце недели форвард прошел медобследование в питерском клубе. Со здоровьем у него все в порядке, но вот играть он в этом году в официальных матчах не сможет — так решил Российский футбольный союз.

«В очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение отказать в регистрации Кокорину А. заниматься его работой. Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99 процентов мужского населения (не понесшего аналогичного наказания). Так теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола", — написал на своей в Инстаграме главный тренер «Зенита» Сергей Семак, добавив, что оказывается «Кокорин опасен не только для общества, но и для футбола».

Вскоре Семак удалил свой пост, но после матча с «Рубином» продолжил эту тему:

- Мы узнали об отказе буквально вчера. Реакция с моей стороны была достаточно негативная, оно и понятно, читаемо абсолютно — для меня, как тренера, каждый футболист уровня Кокорина — большой плюс.

При этом, наставник говорит прямо - Кокорина хотят видеть в команде.

- Будет тренироваться, играть в товарищеских матчах. Будем что-то придумывать, чтобы дать ему заниматься прямыми обязанностями. Жалко и обидно, когда человек в самом рассвете сил теряет два года в футболе...

При этом Семак, еще раз повторил, что «свою вину он более чем искупил вину, хотя его поступок никто не оправдывает.

Таким образом, Александр Кокорин сможет вернуться в большой футбол лишь весной 2020 года после зимнего перерыва. Играть пока за границей, по словам Семака, ему тоже запретили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Челси - Ливерпуль 22 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Футбол, матч Челси - Ливерпуль 22 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 6 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Оренбург - Локомотив 22 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео голов]
Милан - Интер 21 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата Италии по футболу Серия А
Футбол, матч Милан - Интер 21 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Италии по футболу Серия А
Тамбов - Ростов 21 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Тамбов - Ростов 21 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео голов]
Новости 24
При землетрясении в Албании пострадали более ста человек
Российский боксер погиб, упав с балкона отеля в Таиланде
Сталлоне рассказал, какие актеры пробовались на роль Рэмбо
Пушков рассказал, почему Порошенко не смогут посадить в тюрьму
Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Индианаполисе
Эр-Рияд расценит атаку Ирана на НПЗ как «акт войны»
В турецком отеле разрешат крушить все вокруг ради освобождения от стресса
Барселона показала худший старт за 25 лет
Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков
Появилось видео стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов»
Скворцова: с 2023 года все льготники смогут получать лекарства бесплатно
В Таджикистане задержан напавший российских военных мужчина
Шойгу рассказал о главной угрозе для России и мира
Робот «Федор» может вернуться в космос
МИД Ирана: Тегеран не исключает войну с США, но не начнет ее первой
Из-за плохой погоды в Москве отменены и задержаны почти 30 рейсов