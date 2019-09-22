Сергей Семак: «Оказывается, Кокорин опасен не только для общества, но и для футбола»

В последнем матче чемпионата России по футболу «Зенит» у себя дома разгромил «Рубин» 5:0. Но операторы в этот день чуть ли не чаще, чем Дзюбу на поле, показывали Александра Кокорина, сидящего на трибуне. То он делает селфи, то радуется очередному голу вместе с Азмуном.

В прошлый вторник Кокорин, как известно, вместе с Мамаевым вышел из колонии по УДО, а уже в конце недели форвард прошел медобследование в питерском клубе. Со здоровьем у него все в порядке, но вот играть он в этом году в официальных матчах не сможет — так решил Российский футбольный союз.

«В очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение отказать в регистрации Кокорину А. заниматься его работой. Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99 процентов мужского населения (не понесшего аналогичного наказания). Так теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола", — написал на своей в Инстаграме главный тренер «Зенита» Сергей Семак, добавив, что оказывается «Кокорин опасен не только для общества, но и для футбола».

Вскоре Семак удалил свой пост, но после матча с «Рубином» продолжил эту тему:

- Мы узнали об отказе буквально вчера. Реакция с моей стороны была достаточно негативная, оно и понятно, читаемо абсолютно — для меня, как тренера, каждый футболист уровня Кокорина — большой плюс.

При этом, наставник говорит прямо - Кокорина хотят видеть в команде.

- Будет тренироваться, играть в товарищеских матчах. Будем что-то придумывать, чтобы дать ему заниматься прямыми обязанностями. Жалко и обидно, когда человек в самом рассвете сил теряет два года в футболе...

При этом Семак, еще раз повторил, что «свою вину он более чем искупил вину, хотя его поступок никто не оправдывает.

Таким образом, Александр Кокорин сможет вернуться в большой футбол лишь весной 2020 года после зимнего перерыва. Играть пока за границей, по словам Семака, ему тоже запретили.