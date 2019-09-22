Роза Сябитова: «Пенсии хватает на поездку в магазин. Так что работать буду пока пока не выживу из ума!»

Роза Сябитова больше 10 лет ведет на Первом канале программу «Давай поженимся!», сваха востребована на корпоративах, мастер-классах и других мероприятиях. Так что зарабатывает прилично. Деньги Роза Раифовна считать умеет, так как в ранней молодости стала вдовой и одна поднимала сына и дочь. Мы узнали у Сябитовой размер ее пенсии и удивились: почему трудяга получает всего 14 тысяч? Вот, к примеру, 79-летняя Светлана Светличная получает очень даже приличную пенсию - 49 тыс. руб. Нам Светлана Афанасьевна пояснила, что такая сумма у нее выходит, благодаря надбавке за звание «заслуженная артистка РСФСР». Так почему же у ведущей Первого канала такая скромная пенсия?

- Роза, как вышло, что вы получаете всего 14 тысяч рублей в месяц?

- Когда я начала собирать документы для получения пенсии, переживала, что не сохранились данные о зарплате в «лихие 90-е», боялась, что этот период «вылетит». А не оказалось нужных документов за другие 10 лет. Мне предложили поискать архивы, я если ставлю какую-то задачу, то ее выполняю. Но тут я поинтересовалась: если найду, то сколько мне добавят. Оказалось – 100 рублей. И я не стала тратить время.

- Вы вообще рассчитывали на пенсию, когда еще не знали ее размера?

- Моя выслуга более 30 лет, но я никогда не хвалилась этим. Перед кем мне хвалиться? Дети и так знают, что я трудоголик. Поэтому буду работать пока не выживу из ума. Мы все прекрасно понимаем, что 14 тысяч - даже не прожиточный минимум, этой суммы может хватить только на коммунальные платежи. Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на нее. Конечно, кто-то живет на эти деньги, но я привыкла и ценю комфорт. Ради этого работаю с 18 лет, и буду работать пока ноги таскают. О том, что рассчитывать надо на себя и семью поняла давно, в том числе, когда в 90-е получала «копеечное» пособие по потери кормильца. Поэтому привыкла рассчитывать только на себя, и инвестировала в образование детей, чтобы, став взрослыми, они не были моей проблемой. Пока дети оправдывают мои надежды.

- Ежемесячно вы получаете 14 тысяч пенсии. Копите или тратите эти деньги?

- Ничего не копится, все быстро уходит. Я строю «родовое гнездо», так как у меня идет серьезное строительство, то пенсии хватает на одну поездку в магазин.

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