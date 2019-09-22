"Ливерпуль" выиграл шестой матч из шести на старте сезона, победив "Челси" 2:1

Вечером в воскресенье, 22 сентября, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" был сыгран центральный поединок 6 тура чемпионата Англии по футболу. "Ливерпуль" гостил у лондонского "Челси" и приехал к переживающему нелучшие времена лондонскому клубу в ранге лидера АПЛ - у команды Юргена Клоппа было 5 побед в 5 играх на старте. И они были заведомыми фаворитами встречи. К слову, для самого немецкого тренера поединок против "Челси" был юбилейным - 150-м на посту наставника "Ливерпуля".

Сценарий первого тайма поединка выдался неоднозначным. На 14-й минуте матча Трент-Александер Арнольд забил первый мяч в этой игре прямым ударом со штрафного. Мяч на этого игрока лично катнул сам Мохамед Салах. Счет стал 1:0 и через минуту "Челси" сделал первую вынужденную замену в первом тайме - Эмерсон ушел, а вышел Алонсо. Травма у игрока хозяев.

Начало игры - Трент-Александер Арнольд со штрафного забивает в ворота "Челси".Фото: REUTERS

И на 26-й минуте матча "Челси" удалось сравнять счет. Гол забил Сезар Аспиликуэта, однако система VAR определила офсайд. И мяч не был засчитан.

Роберто Фирмино забивает второй мяч в ворота лондонцев.Фото: REUTERS

Прошла пара минут после перепросмотра видеоповтора этого эпизода, как "Ливерпуль" забил второй гол! После подачи со штрафного от Робертсона под мяч удачно подставил свою голову Роберто Фирмино, который оказался в одиночестве в штрафной у "Челси".

За три минуты до конца первого тайма "Челси" вновь сделал вынужденную замену в матче. Вместо Кристенсена на поле вышел Курт Зума. Кроме того, с повреждением играл и Тэмми Абрахам.

На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу "Ливерпуля". Шансов на перелом хода поединка у "Челси" было не так много.

На 71-й минуте матча лондонцы смогли отыграть один гол в поединке. Французский полузащитник "Челси" Н Голо Канте ушел от соперников и пробил в девятку ворот "Ливерпуля". Это было очень эффектно.

Канте сократил разрыв в счете, забив гол во втором тайме.Фото: REUTERS

"Ливерпуль" выиграл со счетом 2:1 у "Челси" и продолжил лидировать в чемпионате Англии. У команды Юргена Клоппа - шесть побед в шести стартовых играх сезона. И никто не сможет догнать "Ливерпуль".

Следующий матч у "Челси" намечен на 25 сентября - они сыграют против "Гримсби". А вот "Ливерпуль" сыграет в этот же день против "МК Донс".