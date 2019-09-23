2019-09-22T22:41:05+03:00
Спорт

The Best FIFA Football Awards 2019. Церемония вручения наград лучшим футболистам мира по версии FIFA. Прямая онлайн-трансляция

В Милане будут розданы награды по итогам сезона [видеотрансляция]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В Милане пройдет церемония вручения наград FIFA Best 2019. Голландец Вирджил ван Дейк - в тройке номинантов.В Милане пройдет церемония вручения наград FIFA Best 2019. Голландец Вирджил ван Дейк - в тройке номинантов.Фото: REUTERS
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В понедельник, 23 сентября, в Милане в легендарной опере Ла Скала, состоится церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона.

Год назад была прервана 10-летняя серия, когда награды получали только Криштиану Роналду и Лионель Месси и титул получил хорват Лука Модрич. В этом сезоне все иначе. Тройка лучших - Роналду, Месси и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2019. Встреча гостей. Ковровая дорожка. Видеотрансляция из Милана.

И идет немало разговоров, что титул лучшего в мире достанется именно футболисту сборной Нидерландов. Финальная тройка номинантов была объявлена 2 сентября - ровно за 3 недели до церемонии в Милане.

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2019. Видеотрансляция из Милана.

На церемонии вручения наград будут названы лучшие в 8 номинациях - лучший футболист мира, вратарь, тренер среди мужчин и женщин, награда за лучший гол и лучшим болельщикам. Кроме того, официально назовут символические сборные из 11 футболистов и футболисток по итогам сезона.

Начало церемонии вручения наград - в 21:30 по московскому времени. А за час до этого в 20:30 начнется эфир с гостями церемонии с зеленой ковровой дорожки.

The Best FIFA Football Awards 2019 23 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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