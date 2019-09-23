2019-09-23T02:02:57+03:00
Звезды

76-летний Роджер Уотерс: Беру надувную свинью* и пишу на ней что-нибудь актуальное

Знаменитый музыкант поделился мнением о современных поп-звездах и порассуждал о шансах на воссоединение с коллегами по «Пинк Флойд» [видео, эксклюзив kp.ru]
Стас ТЫРКИН
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На восьмом десятке Уотерс продолжает колесить по миру с гастролями - ему все еще есть что сказать и спеть людям.На восьмом десятке Уотерс продолжает колесить по миру с гастролями - ему все еще есть что сказать и спеть людям.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Снятый на пленку фильм-концерт «Роджер Уотерс: Мы + Они» помещает самые знаменитые песни «Пинк Флойд» и композиции с нового альбома Уотерса Is This The Life We Really Want? («Такую ли жизнь мы хотели?») в современный политический и социальный контекст. Мировая премьера фильма состоялась на недавнем Венецианском фестивале, теперь он выходит в прокат одновременно во многих странах (в том числе и в Москве) и только 2 октября.

- В фильме видно, что на концертах вы часто обращаетесь к зрителям с прямой речью, затрагивая самые актуальные темы. Как вы умудряетесь везде и всегда быть в курсе событий?

- Общаюсь с местным населением, спрашиваю у них, что происходит, ибо не могу оставаться в стороне. У меня есть привычка, которой я до сих пор верен в своих турах: я беру с собой надувную свинью и перед концертами всегда пишу на ней какие-то месседжи. Прямо вот сам забираюсь на подмостки и пишу на этих надувных свиньях. А накануне спрашиваю у таксистов, что происходит у них в городе, что мне написать на свинье. Однажды мы были в Боготе, и с нами одновременно там был президент Буш, и водитель такси предложил написать на свинье такой слоган: «Хозяин Буш приехал на свое ранчо в Колумбии». Это пользовалось огромным успехом у публики, но сам бы я такого никогда не придумал, потому что там не живу и не знаю испанского.

- Вы даете около 170 концертов в год, совмещая выступления с политическими акциями. Откуда у вас столько энергии?

- На самом деле вся энергия кончилась. Думаю, что в следующем году я дам только 50 - 60 концертов. Это уже не мировой тур, который отнимает все силы. Я не знаю, что буду делать с тем временем, которое мне осталось. Ясно только, что займу себя чем-то и музыкально, и политически, и эмоционально, с друзьями, любимыми и семьей.

- В фильме вы запечатлены играющим для толпы молодых зрителей...

- Да, у меня молодая демография зрителей, и это дает мне большую надежду. Очень трогательно, что идеи и чувства, которые ты передаешь в своих песнях, резонируют с чувствами молодых людей, с биением их сердца. У большинства моих коллег-ровесников публика постарела вместе с ними. А моя публика остается молодой - все потому, что политика и обмен идеями важны для них так же, как и для меня.

- Что вы думаете о современной популярной музыке?

- Я ее не слушаю и потому не являюсь экспертом, но думаю, что в основном поп-музыка производит лишь нарциссизм и потребительские инстинкты. Поп-певцы не используют своих возможностей передавать публике если уж не политические послания, то по крайней мере любовь и радость. Я думаю, это удивительно.

- Когда вы почувствовали, что должны заниматься только музыкой и больше ничем?

- После альбома «Темная сторона луны», который вышел в 1974 году. А играть мы начали в 1967-м! Семь лет ушло на то, чтобы я почувствовал себя профессиональным музыкантом. Семь лет я провел в нищете. Первые два года зарабатывал по семь фунтов (561,43 рубля по текущему курсу. - Ред.) в неделю! До какого-то времени я был уверен, что мне придется когда-нибудь найти себе настоящую работу… Зато сейчас говорю иногда своей миссис: «Кажется, мне уже не надо ее искать!». И это великолепно! Я чувствую себя очень счастливым, потому что делаю то, что мне нравится. Но мне опять-таки очень странно, что люди, находящиеся в моем положении, не используют его для того, чтобы говорить о том, что происходит в мире. Особенно по отношению к тому, что происходит в Палестине, - я не понимаю, почему они боятся высунуть голову из-за парапета и сказать, что думают.

- Как автор альбома «Стена» отреагировал на падение Берлинской стены?

- Известный филантроп Ленни Чешир попросил меня дать концерт в Москве: у него были друзья в российском правительстве, с которыми он обсуждал вопросы сокращения ядерных вооружений. Там-то мы и узнали, что Горбачев скоро разрушит Берлинскую стену. Мы сели в самолет и полетели в Берлин. И увидели на Чекпойнт Чарли, что из стены действительно вынимают кирпичи. А потом поехали на Потсдамер-плац, представлявшую собой огромный пустырь. Мы подумали: «Вот было бы круто здесь выступить!». На этом месте никого не было с 1948 года - нам нужно было разгрести весь мусор, который там остался после войны!

Полвека с лишним назад группа «Пинк Флойд» выглядела так (слева направо): Рик Райт, Роджер Уотерс, Сид Барретт, Ник Мейсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полвека с лишним назад группа «Пинк Флойд» выглядела так (слева направо): Рик Райт, Роджер Уотерс, Сид Барретт, Ник Мейсон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Чем вы увлеклись раньше - рок-музыкой или политикой?

- Конечно, политикой! Это часть того, кем ты являешься, что ты делаешь. В 15 лет я был председателем клуба молодых социалистов в Кембридже, откуда я родом. Когда мне было 16 - 17, я участвовал во всех демонстрациях. Я стоял на Трафальгарской площади и слушал речи Бертрана Рассела, а моя мама была коммунисткой до 1956 года. Однажды мама отвела меня на политическую встречу с какой-то религиозной сектой. «Как радикальная атеистка, я не согласна с их воззрениями, - сказала она потом. - Но это хорошие люди!» Так я понял, что необязательно подписываться под чьей-то идеологией или метафизикой, что люди могут быть хорошими просто потому, что хотят достичь другого берега, сломать стену, преодолеть препятствия и границы, - именно это приносит им радость в жизни.

- Группа «Пинк Флойд» еще может воссоединиться?

- А с кем и зачем ей воссоединяться? Дэвиду Гилмору, думаю, нужно еще немного подрасти - проблема в том, что люди созревают с разной скоростью. А так-то я всегда готов. Недавно разговаривал с Ником Мейсоном, я его люблю - он мой брат и очень старый друг. С ним мы вполне еще можем что-нибудь замутить. Но с Дэвидом мы точно работать больше не будем.

- А, например, с Миком Джаггером вы в каких отношениях?

- С Миком у нас тоже немного общего, кроме разве что чувства ритма.

* Надувная летающая свинья - фирменный символ «Пинк Флойд»

Трейлер фильма Роджер Уотерс: Мы + Они .

ИСТОЧНИК KP.RU

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