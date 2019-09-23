Искуплю грехи я за года лихие

Новые русские, малиновые пиджаки, цветастые галстуки, шестисотые «мерсы», коммерческие палатки... Один из самых противоречивых периодов в истории нашей страны принято именовать лихим, поэтому и сериалы про 90-е снимались поначалу соответствующие - про разборки, стрелки и братву, не желающую внять призыву не стрелять друг в друга.

Однако сейчас на телеэкранах царствуют другие 90-е: уже не столько лихие, сколько трогательные и даже романтичные, пусть и сдобренные суровым антуражем. «Сильная слабая женщина» - как раз из их числа. История Нины Голубевой начинается в 89-м и захватывает нулевые, но основное действие фильма приходится на последнюю декаду минувшего века. Судьба у девушки, переехавшей из провинции в Москву с мечтой о карьере модельера, конечно, трудная - ну а какой еще она может быть в сериале на канале «Россия»?

Столь же трудно было исполнительнице главной роли Александре Власовой, ведь ее познания о 90-х весьма скудны. «Я родилась только в 99-м, поэтому мне сложно что-то про то время вспомнить», - говорит Александра.

Зато Александре помогли родители, и не только советами. «В этом фильме снимаются многие мамины платья, - признается актриса. - Одно из них - то, в котором мама была, когда 33 года назад они с папой познакомились».

Еще одна родительская история связана с режиссером фильма Екатериной Двигубской. На съемках ей пришлось командовать собственной матерью, знаменитой советской актрисой Натальей Аринбасаровой, играющей здесь одну из ключевых ролей.

- Наверное, это очень смешно, я ж не могу кричать на площадке: «Наталья Утевлевна, войдите в кадр!», - улыбается Екатерина. - И я кричу: «Мама, в кадр!» Но мама из той советской плеяды артистов - очень дисциплинированных, профессиональных. С ней никогда никаких проблем. У нее в голове порядок: дома она - мама, на площадке - артистка.

Еще один представитель плеяды дисциплинированных и профессиональных - Владимир Гостюхин, играющий деда главной героини.

- Он убежденный коммунист, язык у него соответствующий, совковый, - говорит о своем персонаже Владимир Васильевич. - Профессия его четко не оговорена, но я для себя определил, что он заводской человек. Я его считаю энергетиком, мне это близко - я сам когда-то работал электриком, учился в Свердловском радиотехникуме… Внучка моего героя - смысл всей его жизни.

Следить за злоключениями «смысла всей жизни» гостюхинского персонажа мы будем на протяжении 16 серий. Помимо вышеперечисленных актеров, в фильме снимались Ольга Кабо, Сергей Перегудов, Дмитрий Власкин и Александр Константинов.

«Сильная слабая женщина». С 23 сентября, понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.