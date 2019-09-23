Прогноз погоды на конец сентября: октябрьские температуры и затяжное похолодание

В Гидрометцентре дали прогноз погоды на конец сентября 2019 года. Пришедшее в Россию похолодание задержится в надолго, ожидать возвращения «бабьего лета» уже не стоит.

Как рассказала rg.ru заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, среднесуточные температуры в последние недели сентября будут в пределах 6-7 градусов. Такие цифры, отмечают синоптики, больше характерны для октября.

В понедельник 23 сентября воздух прогреется только до +11 градусов в Центральном Черноземье. Ночью температура опустится до – 3 градусов. Такие же прогнозы в Гидрометцентре дают и относительно 24 и 25 сентября. Уход « в минус» означает, что в ближайшее время уже можно ожидать первый снег:

- 26 сентября на севере Центрального округа местами дождь с мокрым снегом, ночью минус 3 - плюс 2 градуса, днем 6-11 тепла, - рассказала Людмила Паршина.

Снег ожидают и на верхней Волге – в Татарстане 23 сентября дождь и мокрый снег. Понятно, что пока устойчивый снежный покров не появится, но неудобств на дорогах жижа и гололедица, образующаяся в ночные часы, водителям добавит.

В Башкортостане, Карачаево-Черкесии неделя тоже начнется с заморозков и снега. На севере Ростовской области в ночные часы температура опустится до – 3 градусов, а в Приморском крае жителям придется спасаться от сильного ветра, порывы которого 23 сентября достигнут 20 метров в секунду.

Комфортнее всего будет в Сочи и Туапсе – на Черноморском побережье днем до -26 градусов.

До конца недели в Москве днем от +7 до +9 градусов. Ночью в столице температура опутсится до -1, по области – до -4 градусов.