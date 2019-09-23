Открытие ученых: когда хлопает пробка от шампанского, то она преодолевает звуковой барьер

Нечто удивительное выявил французский ученый Жерар Лиже-Белер (Gerard Liger-Belair) из Университета Реймса в Шампань-Арденах (University of Reims Champagne-Ardenne in France) посредством скоростной видеосъемки. Вместе с коллегами они снимал пробки, вылетающие из бутылок шампанского. И рассмотрел, что бутылочные горлышки, выталкивая пробки, ведут себя как сопла реактивных истребителей. Или ракетных двигателей.

В реактивных струях, вырывающихся из двигателей, образуются так называемые диски или кольца Маха — повторяющиеся волновые структуры - эдакие уплотнения, которые возникают в результате резкой смены давления в сверхзвуковых струях. Они становятся видимыми, когда топливо догорает уже за соплами.

В дымке под пробкой скрыты кольца Маха - как за истребителем7

Кольца Маха нашлись и в струях газа, следовавших за пробками от шампанского. Видимыми их делали крошечные — в 40-50 нанометров — частички сухого и водяного льда, которые образовались из резко замерзших паров воды и углекислого газа.

Кольца Маха возникают в сверхзвуковых струях.

Давление в бутылке иной раз бывает в 7 раз больше, чем снаружи. В результате газовая струя вырывается из горлышка со скоростью 2 Маха - в 2 раза быстрее звука. При этом она стремительно конденсируется, образуя характерную дымку, которая сопровождает вылетающую пробку. Из струи исходит еще и хлопок, подобный тому, который издает истребитель, преодолевающий звуковой барьер. «Шампанский», конечно, тише - сообразно размеру исторгающего газовую струю объекта.

А в той части струи, которая следует за пробкой, возникают кольца Маха. Как в выхлопе реактивного двигателя.

Весь процесс — от выстрела пробкой до появления колец Маха за ней — занимает тысячную долю секунды. Конечно, все его удивительные тонкости не были заметны невооруженным глазом — прежде никто не догадывался «вооружиться» соответствующим образом. А Лиже-Белер сподобился.

Пробка преодолевает звуковой барьер, слышен хлопок, Если конечно, правильно открывать бутылку. Чтобы хлопнула.

Результаты своих «игристых» исследований хитроумный ученый изложил в журнале Science Advances. Коротко с ними познакомили портал Science News и газета Daily Mail.

Лиже-Белер планирует дополнить свою книгу «Неоткрытое: Наука шампанского» (Uncorked: The Science of Champagne), первое издание которой вышло уже 20 лет назад.