2019-09-23T17:15:30+03:00
Наука

Открытие ученых: когда хлопает пробка от шампанского, то она преодолевает звуковой барьер

Выстреливающая бутылка создает ударную волну, подобно истребителю на форсаже
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Процесс открывания шампанского полон тайн.Процесс открывания шампанского полон тайн.
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Нечто удивительное выявил французский ученый Жерар Лиже-Белер (Gerard Liger-Belair) из Университета Реймса в Шампань-Арденах (University of Reims Champagne-Ardenne in France) посредством скоростной видеосъемки. Вместе с коллегами они снимал пробки, вылетающие из бутылок шампанского. И рассмотрел, что бутылочные горлышки, выталкивая пробки, ведут себя как сопла реактивных истребителей. Или ракетных двигателей.

В реактивных струях, вырывающихся из двигателей, образуются так называемые диски или кольца Маха — повторяющиеся волновые структуры - эдакие уплотнения, которые возникают в результате резкой смены давления в сверхзвуковых струях. Они становятся видимыми, когда топливо догорает уже за соплами.

В дымке под пробкой скрыты кольца Маха - как за истребителем7

В дымке под пробкой скрыты кольца Маха - как за истребителем7

Кольца Маха нашлись и в струях газа, следовавших за пробками от шампанского. Видимыми их делали крошечные — в 40-50 нанометров — частички сухого и водяного льда, которые образовались из резко замерзших паров воды и углекислого газа.

Кольца Маха возникают в сверхзвуковых струях.

Кольца Маха возникают в сверхзвуковых струях.

Давление в бутылке иной раз бывает в 7 раз больше, чем снаружи. В результате газовая струя вырывается из горлышка со скоростью 2 Маха - в 2 раза быстрее звука. При этом она стремительно конденсируется, образуя характерную дымку, которая сопровождает вылетающую пробку. Из струи исходит еще и хлопок, подобный тому, который издает истребитель, преодолевающий звуковой барьер. «Шампанский», конечно, тише - сообразно размеру исторгающего газовую струю объекта.

А в той части струи, которая следует за пробкой, возникают кольца Маха. Как в выхлопе реактивного двигателя.

Весь процесс — от выстрела пробкой до появления колец Маха за ней — занимает тысячную долю секунды. Конечно, все его удивительные тонкости не были заметны невооруженным глазом — прежде никто не догадывался «вооружиться» соответствующим образом. А Лиже-Белер сподобился.

Пробка преодолевает звуковой барьер, слышен хлопок, Если конечно, правильно открывать бутылку. Чтобы хлопнула.

Пробка преодолевает звуковой барьер, слышен хлопок, Если конечно, правильно открывать бутылку. Чтобы хлопнула.

Результаты своих «игристых» исследований хитроумный ученый изложил в журнале Science Advances. Коротко с ними познакомили портал Science News и газета Daily Mail.

Лиже-Белер планирует дополнить свою книгу «Неоткрытое: Наука шампанского» (Uncorked: The Science of Champagne), первое издание которой вышло уже 20 лет назад.

Книга прро тайны шампанского.

Книга прро тайны шампанского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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