2019-09-20T11:48:25+03:00
Умные вещи

Старт продаж iPhone 11 в России: цены начинаются с 60 тысяч рублей

Старт продаж iPhone 11 в России продемонстрировал повышенный спрос на новую линейку смартфонов Apple
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России начались продажи нового iPhoneВ России начались продажи нового iPhoneФото: REUTERS
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Старт продаж iPhone 11 в России показал повышенный спрос жителей страны к новой линейке смартфонов от американской корпорации Apple. Первые экземпляры можно было приобрести, начиная с 08:00 по мск пятницы, 20 сентября. В продаже появились iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Сделать предзаказ на смартфон можно было сделать за два дня до старта продаж. Цены на iPhone 11 начинаются от 59 990 тысяч рублей, на iPhone 11 Pro — от 89 990, а для iPhone 11 Pro Max минимум составляет 99 990 тысяч рублей.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются последние две модели в темно-зеленой расцветке с самым большим объемом памяти. Из-за особого внимания в ним покупателей первое время возможен небольшой дефицит, передает ТАСС со ссылкой на ритейлеров.

Обычно за новыми смартфонами выстраивается огромная очередь на Тверской. Места занимают за несколько недель, а потом продают за огромные деньги. Сайт kp.ru писал, что в этот раз такого ажиотажа не было. У официального магазина Apple собрались лишь около 20 человек, а первый покупатель вообще не платил за место - просто зашёл в магазин по пути на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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