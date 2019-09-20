Пять причин, почему ЦСКА и «Краснодар» унизили в Европе

В четверг российский футбол содрогнулся. Это даже не пощёчина, а нокаутирующий удар. Сначала в нокдаун из Швейцарии, затем контрольный из Болгарии. «Краснодар» потерпел самое сокрушительное еврокубковое поражение от «Базеля» - 0:5, ЦСКА провёл худший тайм в еврокубках, пропустив пять мячей от болгарского «Лудогорца». Что же произошло?

Травмы

Объективно на игре российских команд сказались травмы. В большей степени на ЦСКА. В центре обороны действовала пара защитников Карпов-Дивеев. Одному 17, другому 19. Не слишком удивительно, что легионеры «Лудогорца» разорвали молодежь, да и тренер болгар после встречи не скрывал, что призывал давить на зелёного юнца Карпова, дебютировавшего во взрослом футболе.

У «Краснодара» ситуация менее критичная, но травмирован, например, системообразующий француз Кабелля. Его купили за 14 млн евро, но результат очень грустный - тяжёлая травма до конца сезона.

Новый лимит в России

Со следующего сезона в России вступает в дело новый лимит на легионеров. Не больше восьми легионеров в заявке. Логично, что общий уровень клубов упадёт, процесс уже пошёл. ЦСКА и «Краснодар» с удовольствием взяли бы в команду двух-трёх средних легионеров про запас, но теперь при травмах нужно надеяться только на россиян, а большого количества качественных футболистов в стране попросту нет. Вот, и приходится вызывать защитника в еврокубки практически с выпускного в школе.

Слабый внутренний чемпионат

Чемпионат России деградирует с каждым годом. Этим летом клубы где-то пустили пыль в глаза громкими трансферами, но если присмотреться, то звёзд нет. Они были раньше, когда на пике приезжали Халк, Это'О, Витсель, Диарра, Кураньи. И общий средний уровень легионеров был заметно выше. В 2019 же едут либо перспективные молодые игроки за большими деньгами, либо сбитые лётчики, никому не нужные в Европе.

Недооценка соперников

Мы привыкли с пиететом относится только к оппонентам из первой пятёрки. Всё что ниже десятки - колхоз, а это не совсем правильно. Тот же «Базель» - завсегдатай еврокубков, совсем недавно шумел и в Лиге чемпионов. В Лиге Европы доходил до решающих стадий. Многие игроки выступают за национальную сборную, которая в отличие от российской регулярно играет в плей-офф крупнейших международных турниров.

Болгарский чемпион - также не любительский клуб. В команде достаточно квалифицированных легионеров, там как раз лимита нет. В основе три болгарина, из них два - натурализованные бразильцы.

Не привыкли к сложному календарю

На дворе 2019 год, а российские клубы всё жалуются на календарь. Даже Юрий Сёмин после победы над «Байером» первым делом набросился на составителей календаря РПЛ - слишком сложно играть в таком графике. Иностранцы же не жалуются.

Четко проблему сформулировал полузащитник «Монако» Александр Головин.

«График игр: среда-воскресенье, зимой без перерыва, это очень тяжело. Теперь понимаю, что у нас очень много отдыха, ведь чаще матчи только по субботам», - рассказал Головин в эфире «Матч ТВ».

В общем, поражения от болгар и швейцарцев - вовсе не аномалия. Просто неудачный день наложился на целый комплекс проблем. ЦСКА и «Краснодар» наверняка реабилитируются уже в следующих матчах, но глобально ничего не изменится. Российский клубный футбол постепенно деградирует, о чём свидетельствуют и таблица коэффициентов УЕФА, где наши клубы скоро пропустят вперёд Португалию и лишатся третьей команды в Лиге чемпионов.