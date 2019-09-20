2019-09-20T12:43:33+03:00
Происшествия

В Москве грабитель на Mercedes S-класса напоил и ограбил на миллион бизнесмена из Тюмени

Не попав в стриптиз клуб, мужчина уехал со случайным знакомым в сауну, а наутро проснулся беднее на более чем 1 миллион рублей
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Грабитель, укравший миллион у тюменца, ездит на Mercedes S-класса.Грабитель, укравший миллион у тюменца, ездит на Mercedes S-класса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В полицию обратился 45-летний бизнесмен Антон Воронцов с заявлением о том, что вечером 2 сентября неизвестный мужчина отвез его в сауну, где напоил и ограбил. Вечер у Антона не заладился с самого начала. Сперва его не пустили в стриптиз клуб "LOFT" на улице 1905 года, куда Антон приехал отдохнуть после тяжелого дня. Охране не понравилось, что мужчина был уже выпившим и отправила мужчину восвояси.

В расстроенных чувствах Антон поймал попутку, ну как попутку, коричневый Мерседес представительского класса, и направился на нем домой на Никулинскую улицу. Во время поездки бизнесмен разговорился с водителем. Мужчины прониклись друг к другу дружескими чувствами и решили поехать в сауну, где можно посидеть, выпить и еще поболтать о жизни. По пути они закупились алкоголем и сняли с карточки Антона 50 000 рублей.

45-летнего бизнесмен Антон Воронцов ограбили в Москве на миллион. Фото: СОЦСЕТИ

45-летнего бизнесмен Антон Воронцов ограбили в Москве на миллион.Фото: СОЦСЕТИ

"В сауне 45-летний бизнесмен Антон Воронцов достаточно быстро напился и уснул, а проснувшись обнаружил, что из его сумки пропали ценные вещи: кошелек с банковскими картами, два мобильных телефона Vertu Signature и iPhone X, ключи от квартиры. В последствии выяснилось, что с похищенных банковских карт неизвестный собутыльник снял наличные средства. Общий ущерб от посиделок в сауне со случайным знакомым составил для Антона 1 152 000 рублей" - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полиция оперативно смогла установить подозреваемого в ограблении Антона. По версии следствия это 38-летний уроженец Московской области Алексей Шадрин. В настоящий момент проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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