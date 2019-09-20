Большой футбольный крах

«Это какой-то... позор» - говорил Швондер в исполнении Романа Карцева. И, пожалуй, этой фразой можно подытожить выступление наших клубов в первом туре Лиги Европы.

Сначала «Краснодар» в Швейцарии получил 0:5 от довольно крепкого, но вовсе не великого «Базеля». А потом столичный ЦСКА был растоптан уважаемым, но скромненьким болгарским «Лудогорцем» - 1:5... Общий счет 1:10...

В первые годы после развала СССР российские команды вылетали из еврокубков гроздьями, лишь «Спартак» Олега Романцева, монополизировавший весь отечественный футбол, был отчасти конкурентноспособным. Потом в наш футбол пришли деньги, «Локомотив» Семина дважды играл в полуфинале Кубка Кубков. Газаев в 2005 выиграл Кубок УЕФА, потом в 2008 «Зенит» повторил этот успех, присовокупив к нему Суперкубок Европы. И с тех пор массовых провалов у нас на еврокубковых полях не случалось. Да и с чего? Сильная лига, дорогие игроки...

В этом сезоне сначала безвольно вылетает тульский «Арсенал», уступивший бакинскому «Нефчи». Потом «Спартак» не смог пробиться в Лигу Европы, проиграв португальской «Браге»... Но, казалось, на этом злоключения должны закончиться.

В Лиге чемпионов и «Зенит» (1:1 в гостях с «Леоном») и «Локомотив» (победа в Германии над «Байером») задали шикарный тон...

И вдруг такое. Наверняка есть у этих поражений оправдания. ЦСКА, например, лишился практически всей линии обороны. В составе вышел 17-ти летний Вадим Карпов, впервые появившийся в основе. Да и еще некоторых лидеров тренер Виктор Гончаренко решил поберечь. И был бы прав, если бы не такой позорный счет.

Самое обидное, что оба клуба сегодня воплощают российскую футбольную мечту.

ЦСКА - команда молодых. Средний возраст игроков - немного больше 20. Большие деньги не тратятся, команда обходится без скандалов и живет по средствам, хотя громкое имя обязывает всегда быть в лидерах. И вот эта мечта раздавлена болгарским сапогом. «Лудогорец» команда опытная, довольно возрастная и явно не склонна щадить молодых да ранних.

«Краснодар» Сергея Галицкого - клуб, который вырос в чистом поле и за несколько лет обзавелся и великолепным частным (!) стадионом, и полными трибунами и отличным составом, и детской школой... Команду боготворят аналитики, ее путь считается образцовым. Но полученная в Базеле пощечина и с этой мечты сбила пафос.

Ни «Краснодар», ни ЦСКА не имеют права на такие поражения. Кроме всего прочего - они лидеры нашего чемпионата и тот авторитет, который российские клубы заработали в последние годы, сейчас тает на глазах. Да, над нами смеются... И это невероятно болезненно.

В воскресенье, по иронии нашего всегда ироничного календаря, ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в 10 туре чемпионата России. И победитель сможет отчасти смыть позор. А вот проигравшим придется подумать и о выбранном курсе и о смене тренера. На поражение право имеют все. А вот позор не прощается.