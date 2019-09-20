Без Дня радио: отменят ли в России профессиональные праздники

Регуляторная гильотина, предусматривающая отмену устаревших норм, может отсечь и популярные в народе профессиональные праздники. Ведь среди документов времен Советского Союза есть и положения, которые вводят такие цеховые торжества как День радио (7 мая), День железнодорожника (первое воскресенье августа), День воздушного флота (3-е воскресенье августа).

- Это неправильно, думаю, этого не случится, - сказал «КП» председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

- А вы будет выступать с каким-то заявлением, писать обращения в правительство?

- Мы держим это на контроле. Но прежде чем писать, нужно видеть какое-то конкретное действие, а не предположение в СМИ. Например, кто-то предложит отменить День металлурга. И мы хотим посмотреть в глаза такому человеку. Думаю, после этого он долго не протянет. Пусть они гильотинируют что угодно, хоть свою голову, но правила охраны труда и контроля за трудовыми отношениями гильотинироваться не будут!

Опрошенные «Комсомолкой» специалисты считают, что специально отменять праздники никто не собирался — просто вот такое нечаянное побочное явление у хорошей, в общем-то, затеи.

- Думаю, все оставят как есть, - предположил в беседе с «КП» депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. - Какой смысл их отменять? Расходов у государства никаких, а с другой стороны это дополнительный моральный стимул для работников разных отраслей — сигнал, государство о них не забывает. К тому же в эти дни происходят чествования ветеранов и передовиков отрасли.

- А лишние праздники есть? Может, каких-то профессий уже не существует?

- Не анализировал…

Вот еще мнение.

- Гильотина предполагает, что будут отменяться устаревшие, дублирующие и противоречащие действующим законам нормы, - сказал «КП» первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук. - Но праздники — это традиции, люди к ним привыкли. Зачем же создавать лишний раздражитель на ровном месте?

Документ «о гильотине» пока в работе. Профильные ведомства должны подать свои предложения по поводу отменяемых документов до 10 октября. А отменить устаревшие нормы планируется с 1 февраля 2020 года.

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