Волонтеры «Балтики» напомнили о правилах продажи алкоголя

В ходе акции около 5000 волонтеров, включая сотрудников «Балтики», представителей общественных и молодежных организаций посетили торговые точки, чтобы напомнить продавцам о необходимости запрашивать документы, а покупателям – об обязанности их предъявлять при покупке алкогольной продукции.

В России акция проходит под эгидой Союз российских пивоваров и объединяет производителей, представителей торговли и потребителей для того, что сформировать общественную норму, при которой продажа алкоголя несовершеннолетним станет невозможна. Всего мероприятия Всемирного Дня ответственного потребления пива, который в этом году организуется уже в пятый раз, охватили более 100 000 торговых точек в 80 городах России.

В ходе акции волонтеры разместили у касс торговых точек специальные информационные стикеры, которые напоминают о запрете на продажу алкоголя несовершеннолетним. В этом году волонтеры обращались, в первую очередь, к покупателям. Они призвали сограждан не отказываться от предъявления документов по просьбе продавцов. В помощь представителям торговли и покупателям волонтеры раздали памятки о перечне документов, которые могут быть учтены для подтверждения возраста.

Также пивовары запустили масштабную кампанию в социальных сетях, обратившись к молодежной аудитории с напоминанием о том, как важно предъявлять документ на кассе. На помощь производителям пришел известный видеоблогер Satyr (Илья Шабельников). При поддержке Союза российских пивоваров сатирик снял ролик, в котором раскритиковал самые распространенные аргументы покупателей, которые пытаются купить алкогольную продукцию без подтверждающего возраст документа. Используя карикатурные образы, он призывает правильно реагировать на просьбу продавца предъявить документ. Видео можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=qjdYLOsJ27c&feature=youtu.be

Надежда Овсянникова, старший директор по коммуникациям региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group: «В рамках программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: Вместе для будущего», одна из целей которой – Ноль случаев безответственного потребления, «Балтика» регулярно поддерживает и инициирует проекты, направленные на развитие культуры ответственного отношения к пиву. Особое внимание мы уделяем предотвращению продаж пива несовершеннолетним. Мы уверены, что грамотная профилактическая работа, направленная на предупреждение злоупотребления алкоголем и формирование культуры ответственного потребления, принесет больше пользы, чем искусственно придуманные ограничения и запреты. А этом году мы обращаем особое внимание на норму предъявлять документ по просьбе продавца – объясняя покупателям, что таким образом вы не просто помогаете работнику торговли выполнять требование закона, но и формируете правильную норму поведения, которая сделает невозможной продажу алкоголя несовершеннолетним».

Напоминаем, что в России запрещена продажа алкоголя несовершеннолетним. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ, у продавцов есть право требовать документ*, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст покупателя.

Объединяя усилия, производители пива, представители торговли, общественности, создают дополнительные активности, позволяющие сформировать общественный контроль над соблюдением запрета и решить проблему безответственного потребления.