2019-09-20T16:02:34+03:00
Спорт

Скандал в легкой атлетике: спортсмены подали в суд на главу РУСАДА

Юрий Ганус рассказал французам о запрещенных переливаниях крови в Чувашии
Георгий ШАКОВ
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Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус во время пресс-конференции, посвященной итогам работы за прошедший год и стратегическим направлениям развития борьбы с допингом в России. Фото: Артем Геодакян/ТАСС.Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус во время пресс-конференции, посвященной итогам работы за прошедший год и стратегическим направлениям развития борьбы с допингом в России. Фото: Артем Геодакян/ТАСС.
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В российской лёгкой атлетике снова разгорается громкий скандал. 19 сентября во французской прессе вышло в свет интервью генерального директора РУСАДА Юрия Гануса. Он открыто выступает против руководителя Всероссийской Федерации лёгкой атлетики Дмитрия Шляхтина.

Помимо этого, обвиняет руководство чувашского региона в том, что там на поток поставлены допинговые нарушения. Приводит в пример запрещенные процедуры переливания крови.

Сегодня стало известно, что девять чувашских спортсменов подали иск в суд на Гануса о защите чести и достоинства.

В пятницу же состоялась пресс-конференция Юрия Гануса, на которой присутствовал корреспондент "КП". Прежде всего, Ганус дал понять, что об иске в суд только узнал.

"Я очень удивлен этому иску. Я же не обижаюсь на журналистов, когда они допускают неточности. Вся информация в интервью правильная, за исключением некоторых терминологий. Я давал интервью на английском, его переводили на французский.

В данный момент я не завидую правительству Чувашии. Это настоящая новость, а не выдумка", - рассказал Ганус.

Руководитель во время долгой беседы с журналистами акцентировал внимание на том, что в мире высоко оценивают усилия РУСАДА по борьбе с допингом. В России же организации часто приходится сталкиваться с необъяснимыми препятствиями.

"Нам выделяют финансирование на борьбу с допингом. Ранее в РУСАДА были совершенно другие показатели по целевому тестированию. Подразумеваются случаи, когда мы уже знаем, у кого берем пробы. Сейчас в процентном соотношении таких случаев 65 процентов от общей массы. Ранее этот показатель был гораздо ниже, а ВАДА требует хотя бы 50 процентов.

Нам выделяют деньги, чтобы мы вели борьбу с допингом. Нам нужно перестать жить в собственном Зазеркалье и научиться признавать проблемы", - добавил Ганус.

Важную информацию сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. По ее словам, количество обращений в организацию возросло в несколько раз. Спортсмены поверили, что ситуацию с допингом в России можно изменить.

Относительно федерации легкой атлетики Ганус продолжает придерживаться строгой точки зрения, что только отставка руководящего состава во главе с главой федерации Дмитрием Шляхтиным способна положить начало позитивным изменениям в российской лёгкой атлетике.

Российские легкоатлеты уже четыре года выступают без собственного триколора на международных стартах. Ситуация повторится и на ближайшем чемпионате мира, куда допустили только часть российских спортсменов. Ганус прогнозирует, что восстановление Всероссийской Федерации в правах на ближайшем заседании WADA - маловероятно.

Прямо сейчас в российском спорте назревает очередной большой скандал, который может повлиять и на подготовку спортсменов к Олимпиаде в Токио. Ситуация выглядит критической, если говорить о лёгкой атлетике.

Прославленные российские легкоатлеты во главе с неоднократной чемпионкой мира в прыжках в высоту Марией Ласицкене призывают руководство федерации уйти в отставку. Министр спорта Павел Колобков, напротив, открыто поддерживает Дмитрия Шляхтина.

Ганус же сетует, на то, что оказался под жёстким давлением. Во-первых, международные организации постоянно следят за допинговой ситуации в российском спорте и выдвигают новые требования, во-вторых, к самой РУСАДА в России зачастую относятся строже, чем заграницей. Пока нет порядка и единодушия в своём доме, то выйти на мировую арену под флагом и вернуть РУСАДА полноценный статус не представляется возможным. Страдают же больше всех спортсмены.

Знаменитый бегун Сергей Шубенков недавно признал, что устал от бесконечного процесса по восстановлению российской легкой атлетики и мечтает лишь об одном - выступать под собственным флагом, а не белым квадратиком, которым сопровождают наших спортсменов на международных стартах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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