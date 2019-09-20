Медведев "уволил" губернатора Калининграда и посоветовал чиновникам мечтать о будущем

В эти дни в Великий Новгород приехали губернаторы, мэры, а также знаменитые европейские архитекторы и даже некоторые экс градоначальники. Здесь проходит форум «Среда для жизни», посвященный благоустройству городов. Прилетел на форум и премьер Дмитрий Медведев.

Вначале ему показали выставку-презентацию новых стандартов комплексного развития территорий.

- 10 томов! - пояснили Медведеву.

- Выглядит это точно лучше, чем раньше. Хотя бы читаемая вещь, - полистал один из томов Медведев.

Универсальные стандарты комплексного развития (их разрабатывает Минстрой) в перспективе должны стать настольной книгой каждого архитектора и застройщика .

Показали Медведеву и цифровую версию стандарта. Премьер в онлайн режиме выбрал трехкомнатную квартиру и заселил в нее многодетную семью.

Дальше был стенд под названием «Города России, у которых есть планы на будущее. Там были представлены рекомендации по проектированию комфортной и безопасной городской среды для Владивостока, Калининграда, Саратова, Сергиева Посада, Саратова, Иваново и Свободного.

- Нам такого не хватает в очень многих местах... По-хорошему, этим все должно быть утыкано в каждом регионе, - заметил Медведев и отправился на пленарку форума. Модератором на сцене в этот момент был губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Антон Андреевич, а у вас неплохо получается . Я думаю, вам стоит подумать о легком изменении профиля работы. Это впервые на моей памяти, когда губернатор выступает в качестве модератора. Губернаторы - важные люди, серьезные, а модератор - это вроде такая легковесная задача: немножко кого-то подкалывать, находить что-то смешное, - заметил Медведев.

А потом дал советы губернаторам и градоначальникам по развитию территорий.

- К примеру, Великий Новгород. Сюда можно добраться на разном транспорте, но не на самолете. Это не потому, что здесь нет аэропорта. Он здесь был, но в 1990-е годы было принято решение ликвидировать аэропорт, застроив взлетно-посадочную полосу коттеджным поселком, - напомнил Медведев.

А все потому, продолжил свою мысль премьер, что люди, принимавшие решение о закрытии аэропорта, низко оценили потенциал города.

- Все ваши решения должны быть ориентированы в будущее, основываться на предположении о том, что мы с каждым годом будем улучшать городскую среду, что в наши города будет приезжать большое количество туристов - это касается и маленьких городов, исторических туристических центров, и моногородов, - внушал местным чиновникам Медведев.

И напоследок посоветовал: «Надо мечтать! Даже если решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра».

- А можно мне в завершении сессии вернуться к прямым обязанностям? - на всякий случай уточнил у Медведева «уволенный» Алиханов.

- Возвращайтесь! И все остальные тоже! - разрешил Медведев.