2019-09-20T17:35:12+03:00
Политика

Медведев "уволил" губернатора Калининграда и посоветовал чиновникам мечтать о будущем

Премьер рассказал, какие ошибки нельзя допускать градоначальникам
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Дмитрий Медведев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время выступления на пленарном заседании форума. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАССДмитрий Медведев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время выступления на пленарном заседании форума. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Изменить размер текста:

В эти дни в Великий Новгород приехали губернаторы, мэры, а также знаменитые европейские архитекторы и даже некоторые экс градоначальники. Здесь проходит форум «Среда для жизни», посвященный благоустройству городов. Прилетел на форум и премьер Дмитрий Медведев.

Вначале ему показали выставку-презентацию новых стандартов комплексного развития территорий.

- 10 томов! - пояснили Медведеву.

- Выглядит это точно лучше, чем раньше. Хотя бы читаемая вещь, - полистал один из томов Медведев.

Универсальные стандарты комплексного развития (их разрабатывает Минстрой) в перспективе должны стать настольной книгой каждого архитектора и застройщика .

Показали Медведеву и цифровую версию стандарта. Премьер в онлайн режиме выбрал трехкомнатную квартиру и заселил в нее многодетную семью.

Дальше был стенд под названием «Города России, у которых есть планы на будущее. Там были представлены рекомендации по проектированию комфортной и безопасной городской среды для Владивостока, Калининграда, Саратова, Сергиева Посада, Саратова, Иваново и Свободного.

- Нам такого не хватает в очень многих местах... По-хорошему, этим все должно быть утыкано в каждом регионе, - заметил Медведев и отправился на пленарку форума. Модератором на сцене в этот момент был губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Антон Андреевич, а у вас неплохо получается . Я думаю, вам стоит подумать о легком изменении профиля работы. Это впервые на моей памяти, когда губернатор выступает в качестве модератора. Губернаторы - важные люди, серьезные, а модератор - это вроде такая легковесная задача: немножко кого-то подкалывать, находить что-то смешное, - заметил Медведев.

А потом дал советы губернаторам и градоначальникам по развитию территорий.

- К примеру, Великий Новгород. Сюда можно добраться на разном транспорте, но не на самолете. Это не потому, что здесь нет аэропорта. Он здесь был, но в 1990-е годы было принято решение ликвидировать аэропорт, застроив взлетно-посадочную полосу коттеджным поселком, - напомнил Медведев.

А все потому, продолжил свою мысль премьер, что люди, принимавшие решение о закрытии аэропорта, низко оценили потенциал города.

- Все ваши решения должны быть ориентированы в будущее, основываться на предположении о том, что мы с каждым годом будем улучшать городскую среду, что в наши города будет приезжать большое количество туристов - это касается и маленьких городов, исторических туристических центров, и моногородов, - внушал местным чиновникам Медведев.

И напоследок посоветовал: «Надо мечтать! Даже если решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра».

- А можно мне в завершении сессии вернуться к прямым обязанностям? - на всякий случай уточнил у Медведева «уволенный» Алиханов.

- Возвращайтесь! И все остальные тоже! - разрешил Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Путин: Работа Союза Ворлдскилсс с гражданами возрастной категории 50+ очень важна
18 сентября Президент России Владимир Путин в ходе наблюдательного совета АСИ по продвижению новых проектов осмотрел выставку инноваций, посвященных последним достижениям в сферах экономики, науки и технологий, образования, государства и общества
Новости 24
В Минтрансе выступили за сохранение профессиональных праздников
При взрыве машины на юге Афганистана погибли 39 человек
«Нью-Йорк опустошен»: Трамп иронично прокомментировал выход из предвыборной гонки мэра Билла де Блазио
Киев назвал условие снятия блокады с Донбасса
Актер Павел Устинов освобожден из СИЗО по решению Мосгорсуда
США ввели санкции против национального банка Ирана
Стало известно, почему россияне предпочитают отечественные курорты Турции
Британский рэпер вынес на сцену муляж отрубленной головы Бориса Джонсона
Расстрелявшему коллег на «Рязанском проспекте» полицейскому грозит пожизненное заключение
Захарова назвала претензии Эстонии к СССР "юридически ничтожными"
Названа дата встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом
МИД Украины констатировал развал санкционного режима против России
Главный нарколог Минздрава об эпидемии болезней от вейпов в СМШ: «Это заставляет задуматься о запрете их в России»
Песков заявил, что у Путина не бывает полноценных выходных
Украина рассматривает возможность покупки российского газа
Пронесшему в самолет бомбу в мясорубке мужчине грозит пожизненный срок
Штурм Зоны 51 трансляция. У военной базы США в Неваде собирается толпа
Виктор Бут о первом с 2012 года свидании с семьей: «Еле узнал дочь»
Названы популярные направления на новогодние праздники у россиян