Московские компании стали лидерами в большинстве номинаций окружного этапа премии «Экспортер года»

Церемония награждения победителей в Центральном федеральном округе состоялась 11 сентября, московские экспортеры получили награды в большинстве номинаций.

Премия учреждена в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Победителей в ЦФО определяла окружная комиссия, куда вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра и предпринимательских объединений. Так, 7 из 10 премий получили столичные компании.

Премия вручается в шести номинациях. «Экспортерами года» в сферах услуг, аграрно-промышленного комплекса, промышленности и высоких технологий могут стать как малые и средние предприниматели, так и представители крупного бизнеса. В номинации «Прорыв года» награждаются только представители МСП, а номинация «Новая география» предназначена для крупного бизнеса.

Одна из крупнейших в мире производителей ядерного топлива компания «ТВЭЛ», входящая в госкорпорацию «Росатом», победила в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «крупный бизнес».

В этой же номинации в категории «Малое и среднее предпринимательство» победу одержала столичная компания «ЭкоДекор», которая производит оборудование для квестов. Компания занимается экспортом три года и за это время успешно реализовала 422 проекта в 34 странах.

Московская компания ООО НПФ «Поток Интер» стала победителем в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» среди МСП. Это разработчик и производитель установок обеззараживания воздуха по российской технологии «Поток», которая уничтожает все виды микроорганизмов и вирусов. Продукция компании используется в медицине, пищевой промышленности, общественных учреждениях и даже на орбитальных станциях.

Победителем в этой номинации в категории «крупный бизнес» стала косметическая компания «Фаберлик», которая на сегодняшний день имеет 32 российских и зарубежных патента.

Большое внимание в Москве уделяется развитию сферы услуг в целом и экспорту услуг в частности. «Экспортером года в сфере услуг» в категории МСП стала кинокомпания полного цикла «Кей Ди Студиос», основанная в 2012 году. Она производит полнометражные фильмы и сериалы высокого качества на русском и английских языках в жанрах экшн, фэнтези и приключения. Продукция компании ориентирована не только на российский, но и на международный рынок и мультиплатформенную дистрибуцию, включая кинотеатральный прокат.

Среди крупных экспортеров услуг победителем стала компания «РЖД-Логистика». Это крупнейший мультимодальный логистический оператор на территории СНГ и стран Балтии. Услугами компании пользуются Китай, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Белоруссия, Монголия, Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Германия, Финляндия, Южная Корея, Япония, Вьетнам.

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» столичная компания «Инфаприм» победила в категории «Крупный бизнес». Она является единственным российским производителем заменителей грудного молока и специализированного питания для детей и взрослых с полным производственным циклом в России. Порядка 50% производимой «Инфаприм» продукции экспортируется.

«Столица является идеальной площадкой для выхода на зарубежные рынки, и установления международных связей, и у города есть все возможности стать значимым центром притяжения инвестиций. Москва является лидером экспорта среди российских регионов. Шестая часть всего несырьевого неэнергетического экспорта в стране приходится на столицу. Мы надеемся, что признание успехов компаний в рамках этой значимой премии станет дополнительным стимулом развития их внешнеэкономической деятельности», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В ноябре 2019 года победители всех восьми окружных этапов встретятся в финале Всероссийского конкурса на соискание Премии «Экспортер года» в Москве на форуме «Сделано в России».

Справка "КП"

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» была инициирована на самом высоком уровне – ее вручение предусмотрено Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Соискатели премии должны отвечать ряду критериев: например, у них должны отсутствовать задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, задолженность по бюджетным субсидиям, юридические лица не должны находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также не должны являться иностранными. Доля участия иностранных юридических лиц в уставном капитале соискателей также не должна превышать 50%.

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан Правительством Москвы в качестве «единого окна» для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. Одна из главных задач МЭЦ – сохранение лидерства Москвы по объемам экспорта среди регионов России и увеличение базы действующих и потенциальных московских экспортеров.