2019-09-20T17:43:11+03:00
Свое дело

В Москве состоялся Moscow Fashion Summit

11 сентября в Центре современного искусства «ВИНЗАВОД» прошел Moscow Fashion Summit, на котором обсудили ключевые проблемы современного модного бизнеса
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Конференцию посетили более 1 тыс. человек – профессионалов fashion-индустрии и владельцев модного бизнеса, стилистов, дизайнеров и любителей моды, студентов профильных вузов и представителей СМИ, Организатором мероприятия выступил Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Приглашенными спикерами выступили лидеры российского и мирового fashion-сообщества: в ходе серии дискуссий они обменялись опытом и идеями по формированию стратегии развития отрасли в столице.

На открытии конференции с приветственным словом выступили руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, руководитель Московского экспортного центра Кирилл Ильичев и кураторы Moscow Fashion Summit, а также журналисты Ксения Собчак и Анзор Канкулов.

«Мода сегодня является неотъемлемой частью экономики и индикатором уровня развития крупнейших мегаполисов мира, определяющим их потенциал, способствующим социальному возрождению, формированию творческой среды и созданию новых рабочих мест. Все эти вещи важны для идентификации города и сохранения нашего культурного кода. У Москвы есть огромный потенциал стать одной из значимых мировых модных столиц, наряду с Лондоном, Миланом и Нью-Йорком. С каждым годом столичный fashion-сектор все громче заявляет о себе, и город имеет все ресурсы для вывода модной продукции на зарубежные рынки и возможности стать новым центром притяжения инвестиций», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Также он рассказал о финансовых и нефинансовых мерах поддержки креативного сектора в столице. В их числе субсидиарная поддержка компаний-экспортеров fashion-продукции и участников конгрессно-выставочных мероприятий, а также информационно-консультационная и образовательная помощь для креативных предпринимателей. «Мы создаем инфраструктуру и возможности для всех. Город дает реализовать себя каждому, и наши инструменты поддержки охватывают все сегменты модной индустрии», - добавил Алексей Фурсин.

Отметим, объем экспорта продукции fashion-индустрии в первом полугодии 2019 года вырос на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 211 млн долларов США.

Деловая программа конференции включала три блока дискуссий. Их участники обсудили роль медиа в развития индустрии, международный опыт продвижения локальных дизайнеров, вопросы профильного образования, а также ряд других актуальных тем.

Свою оценку состоянию современной модной индустрии на конференции дали основатель и редакционный директор СR Fashion Book, CR Men’s Book, основатель CR Studio Карин Ройтфельд и президент и управляющий директор CR Fashion Book, CR Men’s Book и CR Studio Владимир Рестуан-Ройтфельд. Генеральный директор British Fashion Council Кэролайн Раш поделилась опытом по поддержке индустрии моды и продвижению молодых талантов в Великобритании.

Директор Международного института модного дизайна и бизнеса Polimoda Данило Вентури и глава отдела моды Royal College of Art и сооснователь fashion-бренда Boudicca Зоуи Броач затронули тему вызовов образования в сфере моды и дизайна.

Кроме того, на сессиях конференции участники узнали, как строить бизнес в цифровом веке и о новых правилах игры в индустрии.

Параллельно с деловой программой работала выставка-инсталляция «Первая коллекция». В ней приняли участие 12 ведущих столичных дизайнеров, представивших работы из ранних коллекций своих брендов.

Справка "КП"

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан Правительством Москвы в качестве «единого окна» для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные и российские рынки. Одна из главных задач МЭЦ – укрепление позиций Москвы как лидера по объемам экспорта среди регионов России и увеличение базы действующих и потенциальных московских экспортеров.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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