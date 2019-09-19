2019-09-20T18:20:27+03:00
Свое дело

«Made in Moscow»: 12 московских производителей детских товаров представят свою продукцию в Германии

В Кельне сегодня открылась крупнейшая в мире выставка товаров для детей всех возрастов «Kind + Jugend 2019», которая продлится до 22 сентября. На ней под единым брендом «Made in Moscow» впервые принимают участие 12 столичных компаний
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Организатором коллективного стенда выступает Московский экспортный центр, подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

На выставке «Kind + Jugend» ежегодно экспонируются более 1200 компаний из 49 стран, а посещают ее более 24 тыс. человек со всего мира.

Коллективный стенд «Made in Moscow» в рамках выставки представят такие московские компании, как ООО «Малёк-Бэби», ООО «Арктилайн», ЗАО МОФ «Парижская коммуна», ИП Клочихина Додо Александровна, ООО «Лаки Чайлд», ООО «Компания Новая Идея», ООО «Санта-Лючия», ООО «Мир детства», ООО «Бэлси», ООО «Ранний Старт», ООО «Трейд Кидс», ООО «Пелигрин Матен».

На этой площадке столичные компании продемонстрируют широкий спектр товаров: детскую одежду, обувь и аксессуары различных сезонов, детскую косметику, наборы для творчества, игрушки, товары для кормления, бытовую химию для детей, мебель и предметы интерьера для детских комнат.

«Москва является лидером среди регионов России по экспорту в сфере детских товаров – ее доля в общероссийском экспорте составляет 50,4%. В январе-июле 2019 года экспорт продукции для детей осуществлялся в 51 страну и в совокупности превысил 103 млн долларов США. Московские предприниматели впервые принимают участие в этой отраслевой выставке, и мы надеемся, что возможность презентовать товары в таком формате поможет расширить рынки сбыта и укрепить позиции столичных компаний на мировом рынке», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Справочно:

В топ-5 стран, импортирующих столичные товары, вошли Казахстан (41,9 млн долл. США), Белоруссия (22,3 млн долл. США), Узбекистан (9,5 млн долл. США), Вьетнам (4,6 млн долл. США) и Азербайджан (4,1 млн долл. США).

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан Правительством Москвы в качестве «единого окна» для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные и российские рынки. Одна из главных задач МЭЦ — укрепление позиций Москвы как лидера по объемам экспорта среди регионов России и развитие экспортного потенциала столичных компаний.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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