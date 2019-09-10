Итоги выставки «Collection Premiere Moscow 2019»: стенд столичных дизайнеров посетили байеры из Италии, Маврикия, Индонезии и других стран

Организатором коллективного стенда «Made in Moscow» выступил Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В 16 выставочных залах на СРМ байерам и экспертам индустрии моды продемонстрировали новые коллекции сезона весна-лето 2020 более 1300 брендов из 30 стран мира. Выставку посетили 21300 специалистов из 50 государств.

Коллективный стенд «Made in Moscow» посетили представители многих регионов России, а также байеры из пяти зарубежных стран: Италии, Республики Маврикий, Индонезии, Казахстана и Киргизии.

Гости стенда по достоинству оценили коллекции женской одежды от AKHMADULLINA DREAMS, LAROOM, ANASTASIA DOKUCHAEVA, ANASTASIA KONDAKOVA, CEPHEA, VASSA&CO, VICTORIA ANDREYANOVA, DANIIL ANTSIFEROV, JULIA DAVIDIAN, NUMERO NUOVO, ДЖЕМАЛ МАХМУДОВ, KHAN, LO и SO SHIRT, коллекции мужской одежды от бренда OLOVO, украшения от ANNA SLAVUTINA, платки от RADICAL CHIC, сумки от FETICHE, верхнюю одежду из кожи от MASLOV и меховую коллекцию ASTEL BY KONSTANTINOPOLSKIY.

«В прошлом году продукция fashion-индустрии экспортировалась в 104 страны, а лишь за первое полугодие 2019 года ее импортировала уже 91 страна. Мы видим интерес к тому, что предлагают отрасли столичные дизайнеры. В рамках деловой программы для участников коллективного стенда столичных дизайнеров на выставке CPM 2019 было проведено 366 встреч в формате MatchMaking. Опрос трети участников показал, что деловой потенциал каждой встречи составил в среднем около 180,4 тыс. руб. Таким образом, общий деловой потенциал составил более 65 млн рублей. Более 80% всех проведенных встреч экспортеры оценивают, как полезные», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Справочно:

Объем экспорта продукции fashion-индустрии из Москвы в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 11,2% и составил 433,1 млн долл. США. В структуре ННЭ Москвы в 2018 году экспорт продукции fashion-индустрии составил 1,8%. Рост экспорта в данной сфере активно продолжается: в I полугодии 2019 года его объем вырос к I полугодию 2018 года на 16,3% и в итоге составил 211,7 млн долл. США. Это 1,9% от общего объема ННЭ Москвы за этот период.

В 2019 году в топ-5 стран-импортеров модной продукции вошли Белоруссия (81,1 млн долл. США), Казахстан (79,6 млн долл. США), Польша (9,5 млн долл. США), Франция (6,3 млн долл. США), Италия (4,7 млн долл. США).

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан Правительством Москвы в качестве «единого окна» для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. Одна из главных задач МЭЦ – сохранение лидерства Москвы по объемам экспорта среди регионов России и увеличение базы действующих и потенциальных московских экспортеров.