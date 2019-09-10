2019-09-20T18:20:27+03:00
Свое дело

Для поддержки московских IT-разработчиков учреждены премии Мэра Москвы

В столице учреждены премии Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации», направленные на поддержку талантливых разработчиков цифровых продуктов и сервисов для развития городской среды
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Соответствующее постановление одобрено на заседании Президиума Правительства Москвы в целях стимулирования разработки и внедрения цифровых решений в столице.

Согласно постановлению, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы организует проведение конкурса, утверждает положение о конкурсе и о комиссии по присуждению премии.

Премии планируется присуждать ежегодно на конкурсной основе. Конкурс представляет собой соревнование, которое пройдет в формате хакатона, для коллективов от 3 до 5 человек. Участниками таких коллективов могут стать разработчики, дизайнеры, маркетологи, менеджеры и аналитики, достигшие возраста 18 лет.

Ежегодно планируется присуждать 10 премий по 1 млн рублей каждая.

Конкурсный отбор будет проводить экспертная комиссия, в которую войдут представители органов исполнительной власти столицы и субъектов предпринимательской деятельности.

«У нас стартовала программа Urban.Tech Moscow, которая станет своеобразным трамплином для тех, кто создает прорывные разработки на благо развития инновационной экосистемы столицы. Соревнование является инструментом для отбора талантливых специалистов, нацеленных на то, чтобы сделать жизнь в городе удобнее и комфортнее. Важным шагом является то, что авторы лучших проектов будут отмечены премией Мэра Москвы. Уверен, в скором времени это позитивно отразится на IT-сфере столицы», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Ожидается, что в конкурсе примут участие более 3 тыс. человек. Участникам будет предложено решить одну из 10 задач по 5 направлениям: «умный» город, искусственный интеллект, финансы, системы управления, маркетплейсы.

Справочно:

Для подготовки к участию в конкурсе на соискание премий Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» Правительство Москвы разработало программу Urban.Tech Moscow. Мероприятия программы включают создание проектных кросс-функциональных команд и генерацию идей для разработки новых цифровых сервисов и продуктов для разных отраслей. В рамках программы в Москве пройдет 15 отраслевых мероприятий, на которых разработчики могут создать коллектив и доработать свою идею.

Подробная информация на mos.ru/utm

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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