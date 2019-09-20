2019-09-20T19:15:55+03:00
Политика

Медведев назвал глупостью планы США о прорыве ПРО Калининграда

Премьер посоветовал американцам заниматься другими проблемами
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Дмитрий Медведев. Фото Екатерина Штукина/POOL/ТАССДмитрий Медведев. Фото Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана о разработке Минобороны США плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае «агрессии» со стороны России.

- С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: «Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами, - заметил Медведев.

Премьер напомнил, что американские системы ПРО не позволили защитить нефтяные объекты в Саудовской Аравии .

- Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию, - заявил Медведев, общаясь журналистами во время поездки в Новгородскую область.

Дмитрий Медведев напомнил о “великой стране” на форуме городов в Великом Новгороде.

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Главком военно-воздушными силами США заявил 20 сентября, что разработан план прорыва системы противо-воздушной обороны России на Балтике:

- Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет сомнений, у нас есть план. В США постоянно обдумывают эти планы и при необходимости приведут их в действие. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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