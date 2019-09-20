2019-09-20T19:04:10+03:00
Свое дело

Число кредитов с поручительством для МСП в Москве выросло на 17%

Количество кредитов с поручительством фонда содействия кредитованию малого бизнеса в Москве выросло на 17% за девять месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
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Об этом рассказал журналистам глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"За девять месяцев выросло на 16-17% по количеству кредитов обеспечения фондом. В прошлом году мы обеспечили 23,8 миллиарда рублей, на этот год делаем прогноз на 25 миллиардов", - сказал Фурсин.

Он добавил, что практика прошлых лет говорит о том, что самый большой поток заявок на поручительство подают в четвертом квартале года.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса учрежден правительством Москвы в 2006 году. Он предлагает поручительства по кредитам, банковским гарантиям, лизингу, факторингу, аккредитиву.

Поручительство покрывает до 70% от суммы финансирования малого и среднего предпринимательства, но не более 100 миллионов рублей, ставка поручительства от 0,5% годовых.

На сегодняшний день, по словам Фурсина, кредитный портфель помощи малому и среднему бизнесу составляет более триллиона рублей.

Глава департамента добавил, что немаловажную роль в диалоге с малым и средним бизнесом играет информирование предпринимателей о мерах поддержки со стороны московских властей.

"В мае наше ведомство проводило опрос, в котором участвовало более восьми тысяч предпринимателей. Основным его предметом был вопрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. В результате более 45% респондентов ответили, что знают и пользуются поддержкой города. Этот показатель, пусть пока он и не большой, показал положительную динамику. Всего два года назад он был намного ниже - всего чуть больше десяти процентов",- сказал Фурсин.

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