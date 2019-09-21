Бизнес-омбудсмен Борис Титов: Нефти нам хватит надолго. В этом-то и проблема

ИНВЕСТПРОЕКТЫ ПОД НОГАМИ ВАЛЯЮТСЯ

Ю. Норкина:

- Есть ли у нас возможность развивать собственные технологии? Строить заводы, которые будут конкурентоспособны на мировом уровне?

Б. Титов:

- Потенциал у экономики России огромный. Буквально под ногами валяются инвестиционные проекты, которые можно было бы реализовать: углубление переработки сырья, IT-технологии… Даже сельское хозяйство! Мы до сих пор закупаем огромный объем продовольствия, который вполне могли бы производить сами.

А. Норкин:

- А в чем проблема-то?

Б. Титов:

- В экономической политике государства. Сегодня выгодней отвезти лес в Китай, а потом завезти обратно бумагу, чем производить ее на месте. И дело не в зарплате, она в Китае выше стала после того, как рубль упал. Дело в очень высоких налогах. В России очень большой социальный налог, то есть отчисления в различные фонды. Пенсионный, соцстрах, медстрах - это 30% от зарплаты. Власти говорят, что 13% НДФЛ - это очень низкая ставка, но справедливости ради к ним нужно добавить и эти 30% отчислений в фонды. И люди понимают, что НДФЛ - только верхушка айсберга.

А. Норкин:

- Для чиновников главное - свести дебет с кредитом. Баланс чтобы был на бумажке.

Ю. Норкина:

- У нас в правительстве бухгалтеры сидят!

Б. Титов:

- Бухгалтер заинтересован в стабильности, чтобы у него под рукой всегда было много денег. На всякий случай. Начиналась такая финансовая политика Кудриным, когда нужно было выходить из кризиса. Тогда удалось погасить долги и стабилизировать налоговую систему. Но года с 2007-го нужно было переходить к политике инвестиционного развития. К сожалению, этого не произошло.

Ю. Норкина:

- Пускай тогда государство и строит фабрики и заводы.

Б. Титов:

- Оно не умеет этого делать. Государство очень плохой менеджер. Сейчас, когда высокая процентная ставка, выгоднее держать деньги в банке на депозите, чем вкладывать в какие-то проекты. Потому что рентабельность в среднем по стране ниже, чем депозитная ставка.

РЕГУЛЯТОРНУЮ ГИЛЬОТИНУ НАТАЧИВАЮТ «СЕРЬЕЗНЫЕ РЕБЯТА»

А. Норкин:

- Меня ужасно пугает название «регуляторная гильотина». Насколько я понимаю замысел правительства, оно хочет облегчить условия для ведения бизнеса. Отменить там какие-то акты 1917 года…

Б. Титов:

- Ну не только 17-го. СанПиНы, например, 1979 года тоже под гильотину пойдут. По ним, скажем, не может быть общего туалета для работников и посетителей общепита. Нельзя рыбок в аквариуме или кошку в зале держать.

А. Норкин:

- Почему?

Б. Титов:

- Могут быть бактерии.

А. Норкин:

- Получается, популярные котокафе нарушают регламент?

Б. Титов:

- И их можно за это оштрафовать. Да что там кошки, хозяину кафе можно выписать штраф, если у него в уборной горячая вода из крана холоднее 65 градусов. Хотя температура воды от него вообще никак не зависит, это вопрос к котельной.

А. Норкин:

- Регуляторная гильотина проблемы решит?

Б. Титов:

- Это очень непростая работа. Даже сами контрольно-надзорные органы не видят границ этих требований.

Ю. Норкина:

- То есть лазеек для коррупции более чем.

Б. Титов:

- Когда нет четко очерченного списка требований, все возможно. Поэтому наша задача сегодня - такой список составить. А то сейчас одна ссылка на другую, та на пять других, и все это уходит в бесконечность. Сейчас гильотиной занимается команда во главе с вице-премьером Чуйченко, очень жесткие ребята, действительно режут. Конечно, идет очень серьезное сопротивление со стороны контрольно-надзорных органов.

ВВП И НАЛОГИ ОДНОВРЕМЕННО НЕ РАСТУТ

Ю. Норкина:

- Нам пишут: «Спросите вашего гостя, не планирует ли он защищать самозанятых?»

Б. Титов:

- Власти относятся к ним как к источнику налогов для пополнения бюджета. А это больше про рабочие места. Самозанятыми зарегистрировали больше 200 тысяч человек. Это хороший результат, но не 15 миллионов, о которых говорят эксперты. В принципе система налога на профессиональный доход самозанятых правильная. Ее минус - в некой технологической планке. Это специальная программа в телефоне, приложение, которое надо скачать и в котором надо работать. Это не всем под силу.

Ю. Норкина:

- Такое чувство, что власти вообще не знают, как живут в российской глубинке.

Б. Титов:

- Когда бабушка сдает отдыхающему койку в Крыму или продает огурцы с огорода, она не совсем такой человек, который может разобраться в приложении в смартфоне. Поэтому мы в свое время предлагали систему патента. Платишь фиксированную сумму раз в год и можешь спокойно работать, никто тебя не накажет.

А. Норкин:

- А как многострадальный малый бизнес?

Б. Титов:

- У нас он в достаточно льготном режиме существует, хотя есть проблема с его ростом. В 2000-х провели реальные реформы, которые изменили ситуацию к лучшему. Например, количество налогов сократили: было больше ста, стало 72. А сейчас обсуждаются какие-то мелкие меры. Зато НДС одним махом подняли, это у нас запросто. А ведь рост ВВП и рост налогов - взаимно исключающие вещи.

«ПОКА ПОМОГАЕМ ОДНОМУ, САЖАЮТ ДРУГОГО»

А. Норкин:

- Вы составили так называемый список Титова: бизнесмены, которые из-за проблем с законом уехали из страны. Вы предлагали их реабилитировать и вернуть на Родину, чтобы они послужили на ее благо. Как сейчас дела по этому списку?

Б. Титов:

- Мы продолжаем эту работу, хотя, честно говоря, это не ключевая наша задача. Важнее защищать права предпринимателей здесь, в том числе от уголовного преследования.

А. Норкин:

- Те, кто уехал, люди медийно шумные. А наши бьются в стену и бьются.

Б. Титов:

- Мы вернули восемь человек. Прошли все процедуры, с них сняты обвинения. Двое все-таки были осуждены условно, а потом амнистированы. Конечно, им не просто. Интерес со стороны правоохранительных органов часто ставит крест на бизнесе. Мы проводили опрос, 65% предпринимателей ответили, что их дело было разрушено уже из-за возбуждения уголовного дела, даже без посадки в СИЗО.

А. Норкин:

- А что с защитой бизнесменов в России?

Б. Титов:

- У нас был очень успешный август - в 25 случаях помогли предпринимателям. Многим изменили меру пресечения, было даже два оправдательных приговора. Но число возбуждаемых дел только растет. Пока мы помогаем одним, против других заводят дела. Конечно, предприниматель тоже не всегда выполняет законы. Сама система провоцирует такие истории: приходит проверка, предлагает дать взятку, бизнесмен соглашается, и тут же возбуждается уголовное дело.

Ю. Норкина:

- Получается, государство не может открыть кубышку, построить заводы и фабрики и дать людям рабочие места. Но и бизнесу этого делать не дает.

Б. Титов:

- У нас нефть есть.

Ю. Норкина:

- Звучит как приговор.

Б. Титов:

- Да, потому что нефти у нас еще на долгое время.